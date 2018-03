Loạt phim giúp Kim Yoo Jung thành 'Nữ thần cổ trang' thế hệ mới

Cùng năm 2008, Kim Yoo Jung đóng vai thời thơ ấu của đàn chị Moon Geun Young trong "Họa sĩ gió" (Painter of the wind) - phim cổ trang ăn khách nhất năm của đài SBS. Dù thời lượng lên sóng ít, nhân vật Shin Yun Bok do sao nhí đảm nhận vẫn được yêu mến. Cảnh Yoo Jung khóc thảm thiết khi cha bị giết khiến người xem thổn thức. Cô tiếp tục đoạt giải Diễn viên nhí xuất sắc tại SBS Drama Awards.