Loạt chi tiết có dụng ý trong 'Avengers: Infinity War'

* Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Giới thiệu Captain Marvel

Brie Larson sẽ thủ vai Captain Marvel - nhân vật nữ đầu tiên có phim riêng trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Cô sinh năm 1989, đoạt Oscar "Nữ chính xuất sắc" năm 2016 với phim "Room".

Theo truyền thống của Vũ trụ Điện ảnh Marvel, một trích đoạn đặc biệt sẽ được cài vào cuối đoạn giới thiệu tên đoàn phim. Trong Avengers: Infinity War, đó là cảnh Nick Fury (Samuel L. Jackson đóng) và Maria Hill (Cobie Smulders đóng) - hai cựu lãnh đạo cơ quan an ninh S.H.I.E.L.D. - phát hiện mọi người dần biến mất sau khi Thanos ra tay diệt nửa vũ trụ. Để cầu cứu, Nick Fury gửi tin nhắn đến một người bí ẩn - được hiển thị trên màn hình qua hình ảnh một ngôi sao trên nền hai màu xanh đỏ.

Nick Furry (phải) cũng xuất hiện trong phim "Captain Marvel". Tác phẩm này lấy bối cảnh thập niên 1990, diễn ra trước nhiều sự kiện hiện tại.

Nhân vật này là Captain Marvel (Brie Larson đóng) - nữ siêu anh hùng sẽ có phim riêng cùng tên, ra mắt ngày 8/3 năm sau. Cô nguyên là một phi công, tình cờ kết hợp DNA với một người ngoài hành tinh để có các siêu sức mạnh, khả năng phóng năng lượng và bay. Captain Marvel quen Nick Fury từ thập niên 1990 và hoạt động ở phạm vi vũ trụ chứ không chỉ ở Trái đất. Nhiều khả năng cô có vai trò quan trọng trong phần bốn Avengers, khi các anh hùng tiếp tục cuộc chiến với Thanos.

Sự trở lại của Red Skull

Red Skull dẫn đường cho Thanos tìm đá Vô cực trong phim mới.

Red Skull (Hugo Weaving đóng) là kẻ thù của Captain America trong Captain America: The First Avenger (2011). Nhân vật là một sĩ quan phát xít Đức, cầm đầu tổ chức khủng bố Hydra và đam mê chiếm các cổ vật. Giành được khối Tesseract (Viên đá Không gian) - một trong các Viên đá Vô cực, hắn âm mưu chế tạo vũ khí từ nó trước khi bị Captain America ngăn cản. Ở trận chiến cao trào, Red Skull trực tiếp cầm Tesseract và bị hút vào vũ trụ.

* Cảnh Red Skull bị hút vào vũ trụ

Cảnh Red Skull bị hút vào vũ trụ trong Captain America The First Avenger Nhân vật vắng bóng sáu năm trước khi trở lại trong Avengers: Infinity War. Lúc này, hắn ở hành tinh Vormir và mắc phải lời nguyền phải trở thành người gác Viên đá Linh hồn. Red Skull không thể có các hòn đá Vô cực mà phải đời đời kiếp kiếp dẫn đường cho kẻ khác đến lấy. Khi Thanos đến Vormir, Red Skull hướng dẫn nhân vật, cũng như cảnh báo rằng ông phải trả một giá đắt để chiếm được hòn đá. Nam diễn viên Ross Marquand thay Hugo Weaving đảm nhận vai Red Skull trong phim mới.

Stan Lee đóng vai khách mời

Stan Lee trong "Avengers: Infinity War".

Stan Lee sinh năm 1922, từng là tổng biên tập hãng truyện tranh Marvel và được xem là cha đẻ của thương hiệu này. Ông sáng tạo hàng loạt nhân vật như Spider-Man, Hulk, Doctor Strange, Black Panther, X-Men... Để tri ân, hầu hết phim Marvel mời Stan Lee đóng một vai khách mời.

Trong Avengers: Infinity War, ông thủ vai tài xế xe buýt chở lớp của Peter Parker đi thực địa. Khi cả lớp nháo nhào bởi nhìn thấy tàu không gian của phe Thanos, nhân vật của Stan Lee nói dí dỏm: "Các cháu chưa từng thấy tàu không gian à?". Chuyện các tàu vũ trụ tấn công Trái đất là tình tiết không hiếm trong các phim Marvel. Trong The Avengers (2012), một binh đoàn từ vũ trụ do Loki chỉ huy đã tấn công New York (Mỹ).

'Người lùn' Peter Dinklage đóng vai người khổng lồ

Trong "Avengers: Infinity War", Eitri tạo ra Stormbreaker - búa thần mới của Thor.

Ở ngoài đời, nam diễn viên sinh năm 1969 cao 1,35m và nổi tiếng với vai Quỷ lùn Tyrion trong series Game of Thrones. Marvel mời Peter Dinklage vào vai thợ rèn Eitri xử Nidavellir. Trong truyện tranh, Eitri là một người lùn nhưng các nhà làm phim đã xử lý hài hước khi biến nhân vật thành một người khổng lồ. Tuy nhiên, Eitri vẫn tự nhận mình là người lùn (dwarf).

Trích đoạn tri ân phim Aliens

* Trailer phim "Aliens" - phần hai trong loạt "Alien"

Aliens 1986

Trên phi thuyền, Iron Man cùng Spider-Man tìm cách giải cứu Doctor Strange - lúc đó đang bị ác nhân Ebony Maw tra tấn. Sau khi được Spider-Man gợi ý về phim Aliens (1986), Iron Man bắt chước một cảnh trong phim này. Anh bắn thủng thân tàu để Ebony Maw bị hút ra ngoài. Cảnh ác nhân Marvel trôi dạt ngoài vũ trụ được thiết kế tương tự cảnh trong Aliens. Sự tri ân (bắt chước các phim cũ có dụng ý) là thủ pháp quen thuộc trong điện ảnh.

Cảnh bí mật của đạo diễn phim Thor

Kenneth Branagh (giữa) là người chọn Chris Hemsworth (trái) và Tom Hiddleston (phải) vào vai Thor và Loki.

Khi tàu của dân tộc Asgard bị nhóm Thanos chặn đường đầu phim, một người Asgard gửi đi tín hiệu cầu cứu (sau đó được nhóm Guardians of the Galaxy nghe thấy). Người đọc đoạn thoại này là Kenneth Branagh - đạo diễn phim Thor (2011) và nhà sản xuất Thor: The Dark World (2013). Trích đoạn này nhằm tri ân người đưa nhân vật Thor lên màn bạc. Kenneth Branagh là nhà làm phim Bắc Ireland kỳ cựu, từng được năm đề cử Oscar ở các hạng mục phim ngắn, đạo diễn phim điện ảnh, diễn viên.

Cảnh gợi nhớ đến series Arrested Development

Vai khách mời trong "Avengers: Infinity War" (trái) và nguyên mẫu nhân vật trong "Arrested Development" (phải).

Trước khi tham gia Vũ trụ Điện ảnh Marvel, hai đạo diễn Anthony và Joe Russo chủ yếu làm phim hài. Từ năm 2003 đến 2005, họ thực hiện nhiều tập trong series nổi tiếng Arrested Development, kể về một gia đình giàu có nhưng có lối sống khác thường. Trong Avengers: Infinity War, anh em nhà Russo cài cắm một cảnh dành riêng cho fan của loạt phim truyền hình này. Khi nhóm Guardians of the Galaxy đến hành tinh Knowhere để chặn Thanos, một tù nhân xuất hiện với hình dáng gợi nhớ đến nhân vật Tobias Fünke nổi tiếng trong Arrested Development.

Trên Hollywood Reporter, David Cross - diễn viên thủ vai này trong series - cho biết anh em Russo đã liên hệ anh để thủ vai khách mời trong Avengers: Infinity War. Do nam diễn viên bận lịch quay, hai đạo diễn mời một người khác đóng thay.

