Loạt chi tiết ẩn giấu trong bom tấn mới của Steven Spielberg

Các phim thực tế ảo khuấy động màn ảnh / 'Ready Player One' - đại tiệc kỹ xảo và trí tưởng tượng

* Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

"Easter Egg" (Trứng Phục Sinh) là cụm từ dùng để chỉ những thông điệp, chi tiết và nhân vật đặc biệt được lồng vào tác phẩm mà đôi khi phải tinh ý mới có thể nhận ra. Bom tấn Ready Player One của đạo diễn Steven Spielberg là một ẩn chứa rất nhiều Easter Egg về văn hóa đại chúng. Trang IGN thống kê rằng có tới 138 chi tiết về phim ảnh, trò chơi điện tử hay âm nhạc... được cài cắm trong phim. Sau đây là một số Easter Egg quan trọng trong phim.

Các chi tiết liên quan tới Steven Spielberg

Xe DeLorean trong "Ready Player One".

Trong tiểu thuyết gốc Ready Player One của Ernest Cline, có rất nhiều chi tiết liên quan tới Steven Spielberg bởi các bộ phim của ông truyền cảm hứng cho Cline. Khi chuyển thể cuốn sách, Spielberg gạt bỏ hầu hết tình tiết liên quan tới các bộ phim của ông để tránh bị xem là ca ngợi bản thân quá mức. Một chi tiết còn lại là chiếc xe nhân vật Parzival đua chính là chiếc DeLorean trứ danh trong phim Back to the Future do Spielberg làm nhà sản xuất. Trường đoạn đua xe còn có sự xuất hiện của khủng long T-Rex, gợi nhớ tới bom tấn Jurassic Park do Spielberg thực hiện năm 1993.

The Shining

* Cảnh phim trong "The Shining"

Cảnh phim trong "The Shining" Thử thách để tìm chìa khóa thứ hai được đặt trong rạp chiếu phim The Shining. Mô-típ "phim trong phim" tạo nhiều cảnh quay thú vị. Khi bước vào rạp, các nhân vật bắt gặp nhiều tình tiết trong The Shining như cặp song sinh ma, tấm thảm đỏ, bức ảnh chụp đen trắng, người phụ nữ khỏa thân trong phòng 237 hay cánh cửa đẫm máu. Các cảnh thú vị kể trên được xem như cách Spielberg tri ân Stanley Kubrick - đạo diễn của The Shining mà ông rất ngưỡng mộ. Trường quay phim này cũng chính là nơi Spielberg và Kubrick lần đầu gặp nhau năm 1980.

So sánh với Steve Jobs

James Halliday là người thiết kế thế giới ảo OASIS trong "Ready Player One".

Thế giới ảo OASIS được sáng tạo bởi nhà khoa học James Halliday cùng người cộng sự Ogden Morrow. Việc Halliday đóng vai trò quan trọng, thường xuyên đưa những sáng kiến của mình vào sản phẩm và cuối cùng chia tay người cộng sự Morrow gợi nhớ tới câu chuyện về Steve Jobs của hãng Apple. Steve Jobs là một biểu tượng đầy quyền uy của thế giới công nghệ kể cả khi đã qua đời, giống như James Halliday. Ông cũng từng có những bất đồng quan điểm đối với người bạn Steve Wozniak, giống cách Halliday và Morrow không còn nhìn chung một hướng. Trong Ready Player One, có cảnh tờ báo in với dòng tít "Halliday: Bigger than Jobs?" (Halliday: Vĩ đại hơn cả Jobs chăng?) như một cách so sánh trực tiếp hai nhân vật này.

Âm nhạc thập niên 1980

Trang phục của Michael Jackson (áo đỏ) được tái hiện trong "Ready Player One".

Phần nhạc phim của Ready Player One gồm 12 ca khúc thịnh hành vào thập niên 1980 được sử dụng xuyên suốt. Các giai điệu rock và nhạc disco từng rất thịnh hành trong giai đoạn này đều lần lượt được tái hiện qua những bài hát như Jump (Van Halen), One Way to Another (Blondie) hay Staying Alive (Bee Gees). Trong cảnh nhân vật Parzival chuẩn bị tới vũ trường để hẹn hò Art3mis, cậu cũng thử qua những bộ trang phục mang tính biểu tượng mà Michael Jackson và Prince từng lần lượt mặc trong các clip Thriller và Purple Rain.

Các trò chơi điện tử

Các trò chơi điện tử trên hệ máy Atari 2600 như Adventure, Pitfall, Centipede... đóng vai trò quan trọng trong việc tìm ra chiếc chìa khóa cuối cùng do James Halliday cất giấu. Trong căn phòng Halliday lớn lên, người xem còn bắt gặp chiếc máy ColecoVision đời 1982.

* Chiêu Hadouken của Ryu

Chiêu Hadouken của Ryu Ngoài ra, suốt bộ phim, người hâm mộ còn được bắt gặp nhiều nhân vật trò chơi điện tử quen thuộc như Lara Croft (game Tomb Raider), Blanka, Chunli, Ryu (game Street Fighters), Master Chief (game Halo), Goro (game Mortal Kombat). Chiêu thức "chưởng" Hadouken mà Parzival sử dụng ở cuối phim chính là đòn tấn công đặc trưng của Ryu trong game Street Fighters.

Một số nhân vật văn hóa đại chúng khác

Trận đại chiến cuối phim có xuất hiện của nhiều nhân vật quen thuộc trong các bộ phim hay trò chơi điện tử. Nổi bật trong số đó là:

Người máy Iron Giant: Đây là nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình cùng tên của đạo diễn Brad Bird. Trong phim, Iron Giant được Helen (nickname là Aech) điều khiển. Khi bị đánh bại, nhân vật robot khổng lồ vẫn kịp đưa bàn tay ra dấu giống cách robot "Kẻ hủy diệt" T-800 từng làm trong phim Terminator 2: Judgement Day.

* Iron Giant, Chucky, Kong trong "Ready Player One" Iron Giant, Chucky, Kong trong Ready Player One Người máy Gundam và Mechagodzilla: Một trong những khoảnh khắc hấp dẫn nhất là khi nhân vật Daito xuất hiện trong hình dạng Gundam RX-78-2 để đấu với Mechagodzilla. Đây là những nhân vật nổi tiếng toàn cầu có xuất phát điểm từ phim và phim hoạt hình Nhật Bản.

Búp bê sát thủ Chucky (loạt phim Chucky) và kẻ phản diện Freddy Krueger (loạt phim Nightmare on Elm Street) - những nhân vật nổi tiếng trong phim kinh dị thập niên 1980 - cũng xuất hiện.

Ready Player One là phim có doanh thu ra mắt cao nhất ở Mỹ trong 10 năm qua của Spielberg. Tác phẩm thu 41 triệu USD sau ba ngày cuối tuần qua (53,2 triệu USD nếu tính cả thứ năm - ngày phim khởi chiếu). Đây là doanh thu ra mắt cao nhất ở Mỹ của một phim do Steven Spielberg đạo diễn kể từ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008, 100 triệu USD). Trên CinemaScore, khán giả chấm phim điểm A-. 59% người xem là nam và 56% trên 25 tuổi.

Thịnh Joey