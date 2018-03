Liz Taylor ca ngợi phim về Michael Jackson

Michael Jackson luyện tập để biểu diễn ở Anh. Ảnh: Us Weekly.

Elizabeth Taylor (77 tuổi) viết trên trang Twitter: “Tôi vinh dự được xem This Is It cuối tuần trước, nhưng hứa sẽ không tiết lộ nội dung. Nhưng hôm nay tôi có thể kể được rồi. Đó là bộ phim kỳ diệu, thể hiện được tư chất sáng tạo thiên tài của Michael”. Bộ phim khởi chiếu tại 99 quốc gia và vùng lãnh thổ ngày 27/10, dự kiến đạt doanh thu từ 70 triệu USD tới 100 triệu USD trong 5 ngày đầu tiên.

Tờ Daily Mail đưa tin, “Nữ hoàng Cleopartra” cho rằng gọi Michael Jackson là thiên tài vẫn chưa đủ. Bà viết: “Anh ấy hiểu rõ từng nốt nhạc, đưa âm nhạc vươn tới những chiều sâu hơn cả hiện thực. Tôi tin bạn và những người bạn yêu quý sẽ muốn xem bộ phim nhiều lần, để thuộc lòng và nhớ rằng mình thực sự đã gặp được một thiên tài”.

Michael Jackson và Elizabeth Taylor là hai người bạn thân thiết. Ảnh: Daily Mail.

Liz Taylor còn ao ước rằng ngôn từ của bà đủ mạnh để thể hiện được hết những gì muốn nói. Mỹ nhân một thời của điện ảnh Mỹ viết: “Có thể coi lời ca của Michael Jackson là lời tiên tri thời hiện đại. Những ca khúc của anh như van vỉ chúng ta hãy lắng nghe anh và những gì anh hát”.

Bộ phim This Is It sẽ được công chiếu tại VN từ ngày 6/11 với tên gọi Đó là anh. Phim tài liệu này dựng từ 100 giờ phim ghi hình Michael Jackson luyện tập để chuẩn bị biểu diễn 50 show tại London (Anh). Nhưng anh đột ngột qua đời ngày 25/6, chỉ vài tuần trước khi chuyến lưu diễn bắt đầu.

This Is It cũng là tên một bài hát của Michael Jackson với lời mở đầu: “Thế đấy, tôi đang đứng trong ánh sáng của thế giới, thấy mình thật kỳ vĩ, cảm nhận được tình yêu thương và tôi biết chắc chắn đây là sự thật” (This is it, here I stand - I’m the light of the world, I feel grand - Got this love I can feel - And I know yes for sure it is real).

Mai Trần