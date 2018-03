Lính Mỹ nã súng giết khỉ Kong trong bom tấn quay ở Việt Nam

Trực thăng vỡ nát trên bầu trời Việt Nam ở bom tấn 'Kong: Skull Island' / Trailer 'Kong: Skull Island' hé lộ cuộc đối đầu ở Hạ Long hot nhất tuần

Kong: Skull Island công bố bốn đoạn phim quảng bá dành chiếu riêng trên các kênh truyền hình (TV Spots). Loạt video mô tả sâu quá trình khỉ Kong cùng lúc đối đầu với con người và nhóm quái thú khác trên hòn đảo hư cấu lấy bối cảnh Việt Nam, Hawaii và Australia.

TV Spot số 1 của 'Kong: Skull Island'

Bốn đoạn phim bắt đầu bằng việc người Mỹ tìm thấy một hòn đảo mới ở nam Thái Bình Dương rồi điều quân đội tới khám phá. Nhiều trực thăng xuất hiện, dội bom thăm dò đảo. Khi quê nhà bị tàn phá, khỉ Kong lộ diện, "tuyên chiến" với dàn trực thăng.

Một cảnh quay toàn cảnh cho thấy vua khỉ khổng lồ nhảy lên đấm nát một chiếc trực thăng đang bay trên bối cảnh ở Ninh Bình. Ngay lập tức, đội hình binh lính Mỹ đồng loạt nã súng vào quái thú khổng lồ trên khu vực lấy bối cảnh ở vịnh Hạ Long. "Chúa đảo" lớn trở thành bia đỡ đạn, trúng thương nặng nhưng kịp thời ẩn náu.

Khỉ Kong bị xích trói thành nô lệ.

Cùng lúc, dưới mặt đất Đảo đầu lâu biến thành cấm địa chết chóc với cả con người và khỉ Kong. Hàng loạt quái thú như thằn lằn bay, khủng long có cánh, rắn khổng lồ vây giết nhóm thám hiểm và khỉ Kong. Nhân vật nhiếp ảnh gia chiến trường kiêm nhà hoạt động vì hòa bình - Weaver (Brie Larson) - bị một con thú săn đuổi để ăn thịt. Khi chiếc miệng khổng lồ của con quái vật sắp đớp được Weaver, người đẹp nhảy xuống vực nước sâu. Gần như chết đuối, cô lại được khỉ Kong vớt.

Sau khi cứu người đẹp da trắng, chàng khỉ đột phải lòng cô gái. Từ đây, câu chuyện có thêm yếu tố lãng mạn giữa người đẹp và quái vật như trong diễn biến loạt phim lên màn bạc Hollywood được 83 năm. Cũng vì thích Brie Larson, khỉ Kong gặp chuyện bi thương - bị xích trói và có nguy cơ bị con người bắt lại.

Khỉ Kong cứu người đẹp Weaver.

Kong: Skull Island là bom tấn mới nhất về King Kong của Hollywood. Tác phẩm có ngân sách 190 triệu USD. Tạo hình nhân vật khỉ Kong cao hơn 30 mét, được êkíp làm phim dựng hoàn toàn bằng kỹ xảo và ghép vào những đoạn phim quay tại Việt Nam, Australia và Hawaii (Mỹ) - ba bối cảnh chính. Họ cũng sử dụng công nghệ motion capture (mô phỏng động tác loài vật) để dựng nhân vật Kong. Nam diễn viên đóng thế Terry Notary hóa làm chúa khỉ. Anh từng đóng thế cho các phim The Adventures of Tintin: Secrets of the Unicorn, Rise of the Planet of the Apes và Avatar.

Kong: Skull Island do đạo diễn Jordan Vogt-Roberts thực hiện. John Gatins (Flight) và Max Borenstein (Godzilla) viết kịch bản. Dự án quy tụ dàn diễn viên đa quốc gia gồm Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L. Jackson, John C. Reilly, Corey Hawkins, Jason Mitchell, John Ortiz, Thomas Mann, Shea Whigham, Eugene Cordero và nữ diễn viên Trung Quốc - Cảnh Điềm. Tác phẩm bấm máy từ tháng 10/2015 và kết thúc ghi hình vào cuối tháng ba.

Phim hé lộ tuyến truyện lãng mạn giữa nhân vật nữ chính và vua khỉ.

Phim là dự án thứ hai thuộc vũ trụ điện ảnh về quái thú của Warner Bros. Tác phẩm nối tiếp phim Godzilla năm 2014. Sau Kong: Skull Island, vua khỉ xuất hiện cùng quái thú Godzilla trong phim Godzilla vs. Kong dự kiến ra mắt vào năm 2020.

Kong: Skull Island dự kiến ra rạp toàn cầu từ ngày 10/3.

Vũ Văn Việt