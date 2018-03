Lindsay mắng nhiếc đồng nghiệp trên trường quay

Lindsay làm mình làm mẩy vì cảnh sex tập thể

Nữ diễn viên vừa trở thành tâm điểm dư luận sau bài báo hé lộ những pha làm mình làm mẩy của cô trên trường quay. Hôm 11/1, ngôi sao 26 tuổi lại đối diện rắc rối mới khi TMZ công bố một bản audio trong đó có đối thoại của đạo diễn, Lindsay và đồng nghiệp James Deen trên phim trường The Canyons. Đoạn thu âm cho thấy nữ diễn viên liên tục lấn át bạn diễn.

Lindsay và James Deen có nhiều cảnh nóng trong phim "The Canyons". Ảnh: Wenn.

Đoạn clip được ghi âm vào ngày làm việc thứ ba trên trường quay “The Canyons”. Đạo diễn Paul Schrader yêu cầu Lindsay và James Deen tập thử một cảnh hôn: “Hãy làm mọi thứ để dẫn tới một nụ hôn, vì đây là một cảnh rất quan trọng”. Khi đạo diễn hô bắt đầu, mọi thứ trở nên khó khăn với Lindsay và James Deen. Lindsay nói: “Thoại của anh là gì nhỉ? Ôi không, anh có thể làm được không vậy? Nghe này James, hãy nói một vài câu khi anh đang đến gần, bởi vì chúng ta đang luyện tập với thoại, đúng không? Hãy làm cái công việc khốn kiếp của anh đi”.

Nam diễn viên phim đen James Deen phản ứng: “Tôi sẽ đợi cho tới khi cô nói gì đó với tôi”. Lindsay tiếp tục nổi đóa: “Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì, tôi chỉ đi thế thôi. Anh nói đi”. Có lúc, đạo diễn phải lên tiếng ngắt cuộc tranh cãi mà chủ yếu là những lời lầm bầm của Lindsay. “Được rồi. Đủ rồi đấy. Tôi quá mệt mỏi rồi!”, Schrader gắt.

Trong clip cũng có đoạn Lindsay Lohan nói với James: "Tôi biết đây chỉ là trò vui đối với anh, nhưng hãy làm đi".

James Deen và Lindsay Lohan. Ảnh: TMZ.

Sau khi clip được tung ra, ngôi sao phim đen chia sẻ trên TMZ, đoạn video khiến anh bật cười. James lý giải, thái độ của Lindsay đối với anh trong đoạn clip xuất phát từ một hiểu lầm cách đó không lâu. Theo James, vài giờ trước khi bắt đầu quay phim, Lindsay hỏi James lý do tham gia "The Canyons". “Tôi nói với cô ấy là tôi tham gia 'cho vui’ - với suy nghĩ là bộ phim sẽ mang lại cho tôi những trải nghiệm cá nhân và những khoảnh khắc thú vị, nhưng cô ấy lại hiểu là tôi xem đóng phim như một thú tiêu khiển và không có sự cố gắng”. Theo James, đó chính là lý do Lindsay nói trong đoạn clip: "Tôi biết đây chỉ là trò vui đối với anh, nhưng hãy làm đi".

Khi được hỏi liệu James có căng thẳng trước những lời nhiếc móc của Lindsay, nam diễn viên nói: “Không hề. Bạn không nghe thấy tôi cười trong clip đấy à?”.

Trong bài báo của Stephen Rodrick trước đó, nữ diễn viên được mô tả như một cơn ác mộng trên trường quay "The Canyons". Cô gây chiến với đồng nghiệp và nhà sản xuất, uống rượu trên trường quay, nhốt mình trong phòng không chịu quay cảnh nóng hay khóc lóc đòi nhận lại vai diễn. Nguồn tin cũng cho biết, Lindsay được trả cát-xê 100 USD mỗi ngày cho bộ phim. "The Canyons" dự kiến công chiếu trong năm nay nhưng chưa ấn định ngày. Phía Lindsay Lohan vẫn chưa lên tiếng về bài báo và đoạn clip.

Song Ngư