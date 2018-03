'Lincoln' nhận 13 đề cử của Hiệp hội Phê bình

Steven Spielberg mất 12 năm thai nghén phim ‘Lincoln’

Mới đây, Hiệp hội Phê bình phim phát sóng Mỹ và Canada (BFCA) công bố danh sách các hạng mục đề cử của năm. Đứng đầu bảng là Lincoln của đạo diễn lừng danh Steven Spielberg với 13 đề cử, vượt qua kỷ lục mà phim Thiên nga đen đạt được tại BFCA năm 2011 (12). Đứng thứ hai là Les Misérables (Những người khốn khổ) của Tom Hooper với 11 đề cử, tiếp theo là Silver Linings Playbook của David O. Russell với 10 đề cử. Trong danh sách cũng có bộ phim đang làm mưa làm gió tại các rạp chiếu là Cuộc đời của Pi (đạo diễn Lý An) khi có tên tại 9 hạng mục.

Cảnh trong phim Lincoln.

Trong số 13 hạng mục dành cho Lincoln, có những hạng mục quan trọng như Phim hay nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc, Quay phim xuất sắc...

Ngoài kỷ lục tại BFCA, Lincoln còn nhận được nhiều đề cử tại các giải thưởng điện ảnh cũng như các kỳ LHP lớn nhỏ khác như Detroit Film Critics Society Adwards, International Online Film Critics Poll, Satellite Adwards. Phim cũng thắng lớn tại Boston Society of Film Critics Adwards, AFI Adwards, National Board Of Review…

Lễ trao giải thưởng BFCA sẽ diễn ra ngày 10/1/2013, cùng thời điểm với lễ công bố danh sách đề cử Oscar.

Huyền thoại của Hollywood - đạo diễn Steven Spielberg.

Dự án phim Lincoln được Steven Spielberg ấp ủ suốt 12 năm. Năm 1999, trong một cuộc gặp gỡ với đạo diễn Steven Spielberg, nhà sử học Doris Kearns Goodwin cho biết đang lên kế hoạch viết một cuốn tiểu sử về Lincoln có tựa đề Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln. "Vua khủng long" lập tức cảm thấy hứng thú với cuốn sách này và mua bản quyền để chuyển thể thành phim.

Lincoln tái hiện một phần cuộc đời của Abraham Lincoln, vị tổng thống thứ 16 của nước Mỹ. Khi cuộc Nội chiến ở vào giai đoạn ác liệt nhất, ông phải nỗ lực để chấm dứt đổ máu trên chiến trường và đối phó với những ý kiến phản đối trong nội các về quyết định giải phóng nô lệ của mình. Cuối cùng Lincoln đã mở ra một trang mới cho tương lai nước Mỹ.

Lincoln lần đầu được giới thiệu tại LHP New York hôm 8/10 và được công chiếu ở Mỹ hôm 9/11.

Ứng Long