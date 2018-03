‘Lincoln’ dẫn đầu đề cử Quả Cầu Vàng 2013

Các đề cử điện ảnh của Quả Cầu Vàng 2013 Phim tâm lý xuất sắc "Argo"

"Zero Dark Thirty"

"Life of Pi"

"Django Unchained"

"Lincoln" Phim hài/ ca nhạc xuất sắc "Les Miserables"

"The Best Exotic Marigold Hotel"

"Salmon Fishing in the Yemen"

"Moonrise Kingdom"

"Silver Linings Playbook" Đạo diễn xuất sắc Ben Affleck - "Argo"

Kathryn Bigelow - "Zero Dark Thirty"

Lý An - "Life of Pi"

Quentin Tarantino - "Django Unchained"

Steven Spielberg - "Lincoln" Nam diễn viên chính xuất sắc ở thể loại tâm lý Daniel Day-Lewis - "Lincoln"

Richard Gere - "Abitrage"

John Hawkes - "The Sessions"

Joaquin Phoenix - "The Master"

Denzel Washington - "Flight" Nữ diễn viên xuất sắc ở thể loại tâm lý Jessica Chastain - "Zero Dark Thirty"

Helen Mirren - "Hitchcock"

Marion Cotillard - "Rust and Bone"

Naomi Watts - "The Impossible"

Rachel Weisz - "The Deep Blue Sea" Nam diễn viên xuất sắc ở thể loại hài/ca nhạc Hugh Jackman - "Les Miserables"

Jack Black - "Bernie"

Bill Murray - "Hyde Park on Hudson"

Ewan McGregor - "Salmon Fishing in the Yemen"

Bradley Cooper - "Silver Linings Playbook" Nữ diễn viên xuất sắc ở thể loại hài/ca nhạc Emily Blunt - "Salmon Fishing in the Yemen"

Judi Dench - "The Best Exotic Marigold Hotel"

Jennifer Lawrence - "Silver Linings Playbook"

Maggie Smith - "Quartet"

Meryl Streep - "Hope Springs" Nam diễn viên phụ xuất sắc Tommy Lee Jones - "Lincoln"

Leonardo DiCaprio - "Django Unchained"

Phillip Seymour Hoffman - "The Master"

Alan Arkin - "Argo"

Christopher Waltz - "Django Unchained" Nữ diễn viên phụ xuất sắc Amy Adams - "The Master"

Sally Field - "Lincoln"

Anne Hathaway - "Les Misearables"

Helen Hunt - "The Sessions"

Nicole Kidman - "The Paperboy" Kịch bản hay nhất: "Argo"

"Django Unchained"

"Lincoln"

"Silver Linings Playbook"

"Zero Dark Thirty" Phim hoạt hình hay nhất: "Wreck-It-Ralph"

"Hotel Transylvania"

"Frankenweenie"

"Brave"

"Rise of the Guardians" Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất: "Amour" (Áo)

"Rust and Bone" (Bỉ)

"The Intouchables" (Pháp)

"Kon Ti-ki" (Nauy)

"A Royal Affair" (Đan Mạch) Nhạc phim hay nhất "Lincoln"

"Life of Pi"

"Anna Karenina"

"Cloud Atlas"

"Argo" Bài hát trong phim hay nhất Safe and Sound - "The Hunger Games"

Skyfall - "Skyfall"

Suddenly - "Les Miserables"

Not Running Anymore - "Stand Up Guys"

For You - "Act of Valor"