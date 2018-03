Liên hoan phim Venice 2017: bệ phóng cho mùa Oscar

Danh sách các phim tranh giải ở Liên hoan phim Venice Ammore e malavita (Antonio Manetti, Marco Manetti) Angels Wear White (Vivian Qu) Custody (Xavier Legrand) Downsizing (Alexander Payne) Ex Libris - The New York Public Library (Frederick Wiseman) Una famiglia (Sebastiano Riso) First Reformed (Paul Schrader) Foxtrot (Samuel Maoz) Hannah (Andrea Pallaoro) The House by the Sea (Robert Guédiguian) Human Flow (Ai Weiwei) The Insult (Ziad Doueiri) Lean on Pete (Andrew Haigh) The Leisure Seeker (Paolo Virzì) Mektoub, My Love: Canto Uno (Abdellatif Kechiche) Mother! (Darren Aronofsky) The Shape of Water (Guillermo Del Toro) Suburbicon (George Clooney) Sweet Country (Warwick Thornton) The Third Murder (Koreeda Hirokazu) Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Martin McDonagh)