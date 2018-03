Liên hoan phim châu Âu tại Hà Nội và TP HCM

Sau đây là những bộ phim sắp chiếu trong Liên hoan.

1. Chuộc Lỗi (“Atonement” - Anh)

Keira Knightley và James McAvoy trong "Atonement". Ảnh: Universal.

Nước Anh năm 1935 khi sắp nổ ra Chiến tranh thế giới thứ 2, câu chuyện xảy ra trong một gia đình quý tộc giàu có. Briony Tallis, cô con gái út, đã vu oan cho Robbie Turner, con trai người quản gia và cũng là người yêu của chị cô - Cecillia, một tội ác mà anh không hề nhúng tay. Điều này đã phá hỏng mối tình của hai người và thay đổi hoàn toàn cuộc đời họ.

2. Những vị thánh vô tội (“The innocent saints” - Tây Ban Nha)

Cảnh trong phim "Những vị thánh vô tội". Ảnh: Ganesh.

Extremadura trong những năm 60. Một gia đình nông dân nghèo khổ sống tại một đồn điền. Gia đình họ gồm có bố mẹ và 4 người con, người con út bị thiểu năng trí tuệ. Họ luôn sống trong hy vọng một ngày kia cuộc đời sẽ trở nên tươi sáng hơn.



3. Những Đứa Trẻ Trong Rừng Bê Tông (“Kidz in da Hood” - Thụy Điển)

"Những Đứa Trẻ Trong Rừng Bê Tông". Ảnh: Gilda Film AB.

Đây là câu chuyện hấp dẫn và cảm động về Amina, cô gái đến Thụy Điển với ông của mình cách đây 3 năm. Amina vẫn chưa có giấy phép lưu trú và khi ông đột ngột qua đời, mọi thứ trở lên rối beng.



4. Barry Ánh Sáng và Các Chú Giun Nhảy Disco (“Sunshine Barry & The Disco Worms” – Đan Mạch)

"Barry Ánh Sáng và Các Chú Giun Nhảy Disco". Ảnh: Disco Ormene.

Barry là chú giun sống ở tầng cuối cùng của hệ sinh vật, với công việc buồn tẻ nhất là làm phân bón cho cây cối. Nhưng một ngày kia, một chiếc đĩa disco cũ đã làm cuộc đời chú thay đổi. Bỗng dưng chú nhìn thấy một tương lai sáng sủa: chú sẽ là thành viên của một ban nhạc disco vĩ đại nhất thế giới, "Barry Ánh Sáng và các Chú Giun nhảy Disco".

5. Một dây chuyền cho hai người (“Une chaîne pour deux” - Bỉ)

"Một dây chuyền cho hai người". Ảnh: Ripley.

Để lựa chọn một cách công minh, hai nhóm công nhân phải thi đua xem nhóm nào làm ra nhiều sản phẩm. Hai đội trưởng, Jean Paul và Bruno vốn là bạn thân, cam kết một cuộc ganh đua lành mạnh. Liệu họ có giữ được việc làm cho mình và cho các công nhân trong đội ?

6. Sống Như Thế Nào? (“How to Live” - Ba Lan)

Bộ phim hài châm biếm xã hội này kể về quá trình những người trẻ tuổi tìm kiếm quyền và các giá trị khi bước vào tuổi trưởng thành. Kuba, nhân vật chính, bị bỏ tù sau khi gây gổ đánh nhau trong bệnh viện. 9 tháng trước, anh được biết là mình sắp trở thành bố. Để chuẩn bị cho vai trò mới này, anh quyết định sẽ thay đổi cách sống.

7. Hành Trình Duy Nhất Trong Đời (“The Only Journey of His Life" - Hy Lạp)

Cuối thế kỷ 19, nhà văn Georgios Vizyenos được nhận vào một bệnh viện tâm thần ở Athens. Trước đó, anh có một nỗi đam mê ám ảnh với cô bé 12 tuổi Bettina. Trong khi ở bệnh viện, anh cố gắng hồi tưởng lại những ký ức thời thơ ấu ở Constantinople và Thrace. Cũng trong thời gian đó, anh đọc hết từ đầu đến cuối công trình văn học của mình. Thực tại và hư cấu trở nên lẫn lộn trong tâm trí anh.

8. Một Trăm Năm Trước (“A hundred years ago” - Italy)

Một bộ sưu tập các phim hay, cảm động và đầy yếu tố bất ngờ của cơ quan lưu trữ phim châu Âu để khám phá lại điện ảnh năm 1909. Mục đích của dự án “Cineteca” của Bologna nhằm mang lại một cái nhìn súc tích về việc sản xuất phim châu Âu trong giai đoạn mấu chốt này, một bước ngoặt rõ ràng mà sự kết thúc và khởi đầu trùng khớp nhau.



9. Chào Mừng (“Welcome” - Pháp)



Bilai, một thanh niên người Kurd 17 tuổi đã vượt nghìn dặm đường ở Trung Đông và châu Âu để tới gặp người yêu mới chuyển đến sống ở London. Nhưng chuyến đi bị dừng sớm ở Pháp. Không hề gì, vì tình yêu, cậu sẽ thử vận may bằng cách bơi vượt biển.



10. Tình Yêu Là Tất Cả (“Love is all” – Hà Lan)

Cảnh trong phim "Tình Yêu Là Tất Cả".

Sau việc chồng ngoại tình, Klaasje phải lòng một chàng Don Juan ít tuổi. Simone, bạn thân nhất của cô, gặp rắc rối trong hôn nhân. Nhân viên bể bơi Victor đang mong mỏi được cưới tình yêu của đời anh, Kees. Nhưng Kees, nhân viên dịch vụ lễ tang, lại đang do dự. Em gái của Victor, Kiki, một trợ lý bán hàng, lại mơ về một hoàng tử cưỡi ngựa trắng. Nhưng cô không nhận ra chàng hoàng tử thật sự, Valentijn, đang si mê cô đến điên cuồng.



11. Ai Sợ Chó Sói (“Who is Afraid of the Wolf” - Czech)



Cô bé Terezka rất thích câu chuyện cổ tích “Cô bé quàng khăn đỏ”, sống hạnh phúc với bố và mẹ, vui vẻ với bạn bè… Nhưng đột nhiên mẹ cô bỗng nhiên cư xử thật khác thường. Cô bé biết rằng có điều gì đó không ổn. Người duy nhất có thể giúp cô bé là Šimon, bạn cô, và Šimon đã đoán ra tất cả: mẹ Terezka đã bị đánh tráo với một người ngoài hành tinh.

12. Chú Vịt Xấu xí và Tôi (“The Ugly Duckling and Me” - Ireland)

Truyện này không chỉ là truyện về Chú Vịt Xấu xí mà còn nhiều hơn thế. Đây là truyện về chú vịt xấu xí và Ratso, mẹ chú. Thật sự, đó chỉ là cách mà Chú Vịt Xấu xí gọi ông - ông thực ra là bố của chú. Nhưng ngược lại, hoàn toàn thành thực mà nói, Ratso cũng không thực sự là bố của chú.



13. Bàn Tay Trắng (“White Palms - Hungary)

Miklos Dongo làm huấn luyện viên điền kinh cho Kyle Manjak, một chàng trai tài năng nhưng ương ngạnh. Trong khi cố giúp Kyle tập luyện, Miklos thường xuyên nhớ lại sự nghiệp vận động viên thể dục của mình trước đây tại Hungary: huấn luyện viên Puma tàn nhẫn, ông bố và bà mẹ độc đoán cùng với một chế độ khắc nghiệt đã khiến anh bỏ nhà ra đi.



14. Con Gà Trống Bị Chặt Đầu (“The Beheaded Rooster” – Romania)





Cảnh trong "Con Gà Trống Bị Chặt Đầu".

Ngày 23/8/1944, tại một thành phố nhỏ vùng Transylvania của Romania, cậu bé Felix Goldschmidt 16 tuổi cùng các bạn đến dự buổi lễ tốt nghiệp phổ thông. Nhưng trong ngày hôm đó, vương quốc Romania giã biệt đồng minh Đức Quốc Xã, và chấm dứt câu chuyện kéo dài 800 năm của những người thiểu số gốc Đức nhập cư dưới chân dãy núi Carpat.

Vé được phát từ ngày 10/5 cho các buổi chiếu tại Hà Nội và từ ngày 13/5 chiếu tại TP HCM tại các địa chỉ: Viện Goethe, Hội đồng Anh, Trung tâm văn hóa Pháp (Hà Nội); Viện Goethe, Hội đồng Anh, Rạp Đống Đa (TP HCM).

Pham Mi Ly