Leonardo DiCaprio, Brad Pitt lãng tử trong phim mới

Tối 27/6, Leonardo DiCaprio đăng bức ảnh anh cùng bạn diễn - tài tử Brad Pitt - với tạo hình trong phim mới. Brad Pitt mặc quần jeans, áo vải denim, thể hiện vẻ phong trần. Còn Leonardo mặc áo khoác da màu cam, bên trong là áo cổ rùa theo phong cách thập niên 1960. Bức ảnh gây sốt với gần 700.000 lượt yêu thích trên trang Instagram của Leonardo DiCaprio sau chưa đầy hai giờ.

Phim của hai tài tử lấy bổi cảnh Hollywood (Mỹ) năm 1969. Leonardo DiCaprio hóa thân Rick Dalton - một diễn viên nổi danh với vai cao bồi nhưng sắp hết thời. Brad Pitt thủ vai Cliff Booth - người đóng thế cho Rick ở các cảnh nguy hiểm. Hai nhân vật ở gần nhà Sharon Tate (Margot Robbie đóng) - một nữ diễn viên có thật bị sát hại trong vụ án gây chấn động nước Mỹ.

Brad Pitt (trái) và Leonardo DiCaprio.

Dự án còn quy tụ dàn diễn viên phụ tên tuổi với Al Pacino, Burt Reynolds, Kurt Russell, Tim Roth, Michael Madsen, Damian Lewis, Dakota Fanning, Luke Perry, Emilie Hircsh và James Marsden. Reynolds thủ vai một người đàn ông gần như mù lòa từng cho đoàn phim Hollywood thuê trại chăn nuôi để quay phim. Lewis hóa thân diễn viên huyền thoại Steve McQueen, còn Fanning vào vai một thành viên trong băng đảng Manson từng ám sát Tổng thống Mỹ nhưng bất thành.

Câu chuyện sẽ bao gồm nhiều tuyến nhỏ với cấu trúc phi tuyến tính giống Pulp Fiction (1994) - tuyệt phẩm của Quentin Tarantino. Once Upon a Time in Hollywood dự kiến ra mắt ngày 9/8/2019.

