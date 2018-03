Leo DiCaprio nổi bật trong các ứng viên nam chính Oscar

5 ứng viên tranh danh hiệu 'Đạo diễn xuất sắc' tại Oscar 2016 / Leo DiCaprio lần đầu ẵm giải Oscar của Anh

Leonardo DiCaprio (phim The Revenant)

Mọi sự chú ý đang đổ dồn về Leonardo DiCaprio. Được coi là kém duyên với Oscar khi đã 5 lần ra về tay trắng, Leo được dự đoán “đổi vận” trong lần đề cử thứ sáu này. Trong phim The Revenant, anh vào vai thợ săn mang tên Hugh Glass bị gấu tấn công và bị bạn đồng hành bỏ mặc cho chết trong thiên nhiên hoang dã. Không cam chịu số phận, Hugh tìm mọi cách sống sót và báo thù. Tài tử đã phải phải làm việc nhiều ngày dưới điều kiện âm 30 độ, phải đóng thật các cảnh bơi qua sông băng, ngủ trong xác động vật, đặc biệt phải ăn thịt sống trên trường quay.

Nếu như ở những phim trước, Leo vẫn giữ được vẻ ngoài bảnh bao khi hóa thân nhân vật thì ở phim này, khán giả đã quên mất Leo là ai, chỉ còn một Hugh Glass sôi sục nung nấu ý nghĩ trả thù trong phim. Với vai diễn Hugh Glass trong The Revenant, Leo đã lần lượt thắng Quả cầu vàng, Critic’s Choice, SAG và mới đây nhất là BAFTA. Tượng vàng Oscar gần như đã nằm chắc trong tay Leo trừ khi Viện Hàn Lâm quyết tâm gây sốc tại mùa giải lần này.

Michael Fassbender (phim Steve Jobs)

Nếu người nào có khả năng “hất cẳng” Leo khỏi bục vinh quang thì đó là Michael Fassbender. Từng ghi dấu ấn với những phim như 300, Hunger, Shame, X-Men hay gần nhất là Macbeth và Steve Jobs, Fassbender được giới phê bình đánh giá đang ở độ “chín” của sự nghiệp. Với vai Steve Jobs trong phim cùng tên, lần thứ hai anh được đề cử Oscar ở hạng mục diễn xuất.

Mặc dù có ngoại hình khác xa Steve Jobs, Fassbender vẫn đủ sức chinh phục khán giả khó tính nhất rằng anh chính là vị thủ lĩnh huyền thoại của Apple. Màn hóa thân xuất sắc của Fassbender là yếu tố khiến bộ phim giàu sức thuyết phục. Tài tử gốc Đức đã tái hiện trên màn ảnh rộng một thiên tài với tầm nhìn đi trước thời đại nhưng đồng thời rất “quái vật”, là một tên độc tài tự cao tự đại, luôn đòi hỏi và không bao giờ hài lòng. Nếu Oscar được trao cho Fassbender thì đây sẽ là một bất ngờ thú vị khiến giải thưởng của Viện Hàn Lâm được “nâng giá” về tính khó đoán và độc lập.

Eddie Redmayne (phim The Danish Girl)

Thời của Eddie Redmayne đã đến. Chàng trai bẽn lẽn từ xứ sở sương mù từng nhận được giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp với vai diễn Stephen Hawking trong Theory of Everything vào đầu năm ngoái. Năm 2016, Eddie đứng trước cơ hội giành được Oscar thứ hai với vai diễn Lili Elbe – người phụ nữ trong thân xác đàn ông – ở phim The Danish Girl.

Trong vai người chuyển giới đầu tiên trên thế giới, Eddie xuất sắc lột tả được tâm lý của Eniar Wegener – một người sinh ra với thể xác đàn ông, dần dần nhận ra bản ngã của mình và trở thành Lili Elbe – một phụ nữ. Diễn xuất tinh tế của Eddie có thể khiến khán giả sững sờ và sởn gai ốc. Đây là một vai thậm chí còn thuyết phục và tạo cảm xúc nhiều hơn vai diễn đã đem đến cho anh giải Oscar trong Theory of Everything. Tiếc là mùa giải này, Eddie Redmayne gặp phải hai đối thủ quá mạnh là Leonardo DiCaprio và Michael Fassbender, cộng thêm việc anh vừa nhận được giải Oscar mùa trước nên cơ hội chiến thắng của Eddie được dự đoán không cao.

Bryan Cranston (phim Trumbo)

Được biết đến nhiều nhất trong vai thầy giáo Walter White của phim truyền hình Breaking Bad, Bryan Cranston là ngôi sao rất được yêu thích ở Mỹ. Ở tuổi 60, ông nhận được đề cử Oscar lần đầu tiên trong sự nghiệp với vai nhà biên kịch Trumbo trong bộ phim cùng tên.

Dalton Trumbo là một trong những nhà biên kịch xuất sắc của Hollywood (tác giả của Roman Holiday, Exodus, Spartacus). Vì theo chủ nghĩa cộng sản, ông bị kết tội phản quốc, phải ra tòa và ngồi tù nhiều năm. Khi được thả tự do, ông bị liệt vào danh sách đen, bị các hãng phim và người quen xa lánh. Suốt một thập kỷ, Trumbo phải kiếm sống bằng cách viết kịch bản cho những phim hạng B và không bao giờ dám đứng tên thật.

Bryan Cranston đã hóa thân xuất sắc thành người trí thức trong cơn phong ba bão táp của thời đại nhưng vẫn đứng thẳng, giữ nguyên được khí phách và bản lĩnh làm người. Phim tiểu sử vốn là thể loại yêu thích của Viện Hàn Lâm, đặc biệt đây còn là bộ phim về hậu trường của Hollywood. Khả năng tượng vàng Oscar được ưu ái cho Bryan Cranston hoàn toàn có thể xảy ra.

Matt Damon (phim The Martian)

Matt Damon là một trong những ngôi sao tài năng và được yêu thích nhất của Hollywood. Anh đóng được nhiều thể loại vai, từ điệp viên ngầm Jason Bourne trong series phim Bourne đến nhân vật phản anh hùng trong The Talented Mr. Ripley, người lính trong Saving Private Ryan… Damon từng nhận được một giải Oscar cùng Ben Affleck cho “Kịch bản gốc hay nhất” với Good Will Hunting. Tuy nhiên ở những hạng mục dành cho diễn xuất, tài tử vẫn trắng tay.

Năm nay, Matt Damon thêm một lần được đề cử Oscar “Nam diễn viên chính xuất sắc” với vai nhà phi hành gia Mark Watney trong phim The Martian. Mark bị các đồng nghiệp bỏ lại một mình trên hành tinh hoang vu do họ tưởng anh đã chết. Anh phải tìm mọi cách để sinh tồn dựa vào kiến thức khoa học và những vật dụng còn sót lại.

Lối diễn hài hước tưng tửng của nam diễn viên được lòng khán giả nhưng so với 4 ứng cử viên còn lại, cơ hội thắng của Matt Damon không cao. Nếu Matt Damon nhận giải thì đây sẽ là bất ngờ lớn nhất của mùa Oscar 2016.

Anh Trâm