Lee Byung Hun bức xúc vì bị phân biệt chủng tộc ở Hollywood

Trong bài phỏng vấn vừa công bố trên Dalian, Lee Byung Hun chia sẻ trải nghiệm không vui vẻ khi đóng The Magnificent Seven ở Hollywood (Mỹ) năm 2015. Anh bày tỏ: "Tôi không nói ra tên cụ thể nhưng có những đồng nghiệp thậm chí không nhìn thẳng vào mắt tôi chỉ bởi tôi là người châu Á. Tôi cố tự giới thiệu bản thân và bắt tay với họ trước nhưng họ hoàn toàn làm ngơ rồi đi ngang qua mặt tôi. Chỉ khi bộ phim đóng máy, tôi mới có thể bắt tay với họ".

Lee Byung Hun trong chiến dịch quảng bá cho "The Magnificent Seven" hồi tháng 10.

Tài tử hạng A của Hàn Quốc kể lại cảm giác của mình: "Tôi đã quá quen với nạn phân biệt chủng tộc và những con người như thế. Tôi luôn cảm thấy một khoảng cách với người da trắng. Có nhiều lúc tôi thực sự giận dữ bởi cách mà họ đối xử với mình. Nhiều lần tôi đã định phản kháng, nhưng bất đồng ngôn ngữ và văn hóa thực sự là trở ngại lớn. Nhưng tôi muốn xem những người đó có thể giữ thái độ phân biệt thế được bao lâu nữa".

Trở về Hàn sau gần vài tháng làm việc ở Mỹ, Lee Byung Hun nhận định rằng Hollywood thực sự chưa thay đổi nhiều. "Tôi đến một quán cà phê tại Mỹ, và một nhân viên pha chế tại đó lại gần và hỏi: 'Anh có phải là ngôi sao điện ảnh không'?", anh kể. Sau đó, nam diễn viên mới biết rằng người pha chế nhầm tưởng anh với nhân vật châu Á trong phim The Hangover. "Tôi chợt nhận ra trong con mắt của người da trắng, người châu Á giống y như nhau”, anh nói.

Dù vậy, bất chấp nạn phân biệt sắc tộc, nam diễn viên hy vọng tiếp tục làm việc ở Hollywood và góp phần xóa bỏ điều này trong tương lai.

Lee Byung Hun đóng vai cao bồi Billy Rocks ở phim viễn Tây mới của đạo diễn Antoine Fuqua.

Trong The Magnificent Seven, Lee Byung Hun vào vai một cao bồi da vàng. Anh diễn chung với dàn sao hạng A của Mỹ như Denzel Washington, Ethan Hawke, Chris Pratt… Hồi đóng phim, mỗi ngày anh dậy từ 5h sáng để hóa trang rồi lăn lộn diễn các cảnh hành động trong thời tiết 48 độ C ở Mỹ.

Nam diễn viên 46 tuổi là một trong số ít ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc được mời vào phim Hollywood. Trước The Magnificent Seven, anh từng tham gia các phim Mỹ là G.I. Joe và Terminator: Genisys (2015). Nam diễn viên 46 tuổi cũng nổi bật với các phim The Good, The Bad, The Weird (2007), Iris, Masquerade (2012), Inside Men (2015).

Lee Byung Hun hiện đóng phim Single Rider (2018) của đạo diễn Lee Joo Young ở Hàn.

