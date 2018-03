‘Leap Year’ - cách nhận biết tình yêu đích thực

Cuộc hành trình đầy bão tố đem Anna và Declan lại gần nhau.

Câu chuyện phim xoay quanh chuyến du lịch của Anna đến Dublin, Ireland để cầu hôn bạn trai Jeremy vào ngày 29/2, ngày của năm nhuận. Bởi theo truyền thuyết của người Ireland thì người đàn ông nào được hoặc bị cầu hôn vào ngày nhuận phải chấp nhận lời cầu hôn đó. Khi máy bay trên đường đến Dublin thì có một cơn bão to, phi công phải hạ cánh tại Cardiff. Anna nhận được sự giúp đỡ của một chủ quán trọ nhỏ - Declan - thực hiện chuyến hành trình xuyên lục địa để đến nơi cầu hôn đúng vào ngày nhuận. Nhưng khi mọi chuyện diễn ra theo kế hoạch, Anna lại tự đặt dấu chấm hỏi về tình yêu của mình.

Ban đầu Jeremy - chàng bác sĩ chuyên khoa tim giỏi giang - có vẻ là người đàn ông hoàn hảo của Anna, còn Declan - anh chủ quán cáu bẳn, cộc cằn nơi phố huyện - là mẩu nam châm trái dấu với cô. Anna vui vẻ, giàu có, xinh đẹp đang nóng lòng tìm hạnh phúc trong khi Declan, sau lần bị người yêu cũ phản bội, đã mất lòng tin vào tình yêu, theo giúp Anna chỉ để kiếm tiền trả nợ. Hai con người đối lập có chuyến hành trình đáng nhớ với những cãi vã, trả đũa... để từ đó nhận ra con người thật của nhau.

Khi hai người nảy sinh tình cảm cũng là lúc Anna phải gặp người yêu để cầu hôn.

Kẹt giữa hai người đàn ông, Anna đã dùng phép thử: “Giả sử ngôi nhà của anh bị cháy và chỉ có 60 giây để thoát thân, anh sẽ ưu tiên cứu đồ vật gì?” và cô tìm ra ai là một nửa thực sự của đời mình.

Cô gái tóc đỏ Amy Adams thủ vai Anna được đông đảo công chúng biết tới khi trở thành "vị hôn thê" của chàng lãng tử Leonardo Dicaprio trong Catch me if you can (Hãy bắt tôi nếu có thể - 2002) và bất ngờ giành được đề cử Oscar năm 2005 cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc. Trong Enchanted (Chuyện thần tiên ở New York) với vai Gisele xinh đẹp, cô đã thực sự toả sáng. Từ một diễn viên vô danh, "cô gái mang khuôn mặt trẻ thơ" nhanh chóng lọt vào top những diễn viên hạng A ở Hollywood. Cô liên tục xuất hiện trong những bộ phim ăn khách và năm 2009, một lần nữa Amy nhận được sự đánh giá cao của Viện hàn lâm Mỹ khi được đề cử Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc cho phim Doubt. Không thực sự xinh đẹp, lộng lẫy như những minh tinh khác nhưng Amy sở hữu một gương mặt thánh thiện, trẻ trung và đôi mắt biết nói. Chính lối diễn xuất nhẹ nhàng, đằm thắm, tự nhiên của Amy đã đem đến cho Leap Year (Cô gái đi tìm tình yêu) sự gần gũi, chân thật với hiện thực đời sống.

Sau phép thử, cô gái khao khát hạnh phúc đã tìm đúng tình yêu của mình.

Vào vai anh chàng Declan là nam tài tử Matthew Goode. Sinh ra ở miền Tây nước Anh, Goode được mẹ phát hiện tài năng và ủng hộ tham gia diễn xuất từ rất sớm. Năm 2004, Goode xuất hiện trong Chasing Liverty, lần đầu tiên giới thiệu hình ảnh của mình với khán giả Mỹ. Năm 2005, anh được mời vào vai Tom Hewett trong phim Match Point do Woody Allen đạo diễn bên cạnh Scartlett Johanson và Jonathan Rhys-Meyers. Năm 2006, anh tham gia diễn xuất trong phim Copying Beethoven - bộ phim được kỳ vọng lớn trong LHP Toronto. Trước khi đóng Leap Year, anh diễn xuất trong Watch Men và A Single Man năm 2009. Gương mặt điển trai, lạnh lùng của Goode rất phù hợp để vào vai người đàn ông lạnh lùng ở vùng núi đá khô cằn xứ Iceland trong Leap Year.

Nội dung không quá đặc sắc nhưng ưu điểm của Leap Year (Cô gái đi tìm tình yêu) nằm ở khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, cách kể chuyện giản dị, nhẹ nhàng, những tình huống hài duyên dáng, không quá lên gân. Bộ phim khởi chiếu ngày 23/4 tại các rạp trên toàn quốc.

Ngọc Trần

Ảnh: Universal Pictures