Léa Seydoux - từ diễn viên phim 18+ đến mỹ nhân James Bond

Léa Seydoux quyến rũ trong 'Người Đẹp và Quái Vật'

Ngày 26/5/2013 chứng kiến một sự kiện chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Liên hoan phim Cannes. Chủ khảo là đạo diễn huyền thoại Steven Spielberg quyết định trao giải Cành Cọ Vàng danh giá không chỉ cho đạo diễn Abdellatif Kechiche mà còn cho cả hai nữ diễn viên Adele Exarchopoulos và Léa Seydoux.

Bộ ba này đã làm nên thành công cho bộ phim đồng tính nữ gây tiếng vang - Blue is the Warmest Colour. Sự tưởng thưởng đặc biệt ấy từ ban giám khảo Cannes đã giúp tên tuổi Léa Seydoux vượt xa ngoài biên giới nước Pháp.

Minh tinh Pháp - Léa Seydoux.

Đến với diễn xuất vì… một chàng trai

Trong biên giới nước Pháp, dòng họ Seydoux có thể xem là “không phải dạng vừa” trong làng điện ảnh. Ông nội của Léa là Jerome Seydoux – chủ tịch hãng sản xuất và phát hành phim Pathe. Ông Jerome còn có hai người anh em khác làm chủ tịch hãng phim Gaumont. Điều kiện gia đình giúp nàng tiểu thư Léa Seydoux được tiếp cận với những tinh hoa của giới nghệ thuật từ bé.

Cô gái sinh năm 1985 có dịp gặp gỡ với các ca sĩ như Mick Jagger, Lou Reed hay nhà thiết kế Christian Louboutin từ nhỏ. Tuy nhiên, việc cha mẹ ly hôn khi Seydoux mới lên ba đã để lại một vết rạn lớn trong ký ức thời thơ ấu của cô. Cô từng hồi tưởng về quãng thời gian này: “Cha mẹ thường xuyên đi vắng và khiến tôi chịu cảm giác cô đơn, lạc lõng giữa đám đông. Tôi luôn có cảm giác giống như mình là một đứa trẻ mồ côi”.

Bất chấp việc gia đình có nhiều mối quan hệ, Léa Seydoux chưa từng nghĩ tới việc theo đuổi bộ môn nghệ thuật thứ bảy khi còn bé. Đam mê của cô là trở thành một ca sĩ nhạc thính phòng và đó là lý do mà cô đăng ký theo học tại Học viện âm nhạc Conservatoire de Paris. Nhưng chỉ sau một thời gian, Seydoux nhận ra mình không phù hợp với opera. Năm 18 tuổi, cô quyết định học diễn xuất để… gây ấn tượng với một chàng trai.

Léa Seydoux (phải) bên bạn diễn Adele Exarchopoulos tại Liên hoan phim Cannes 2013. Cả hai đóng vai chính và có nhiều cảnh nóng trần trụi trong bộ phim đồng tính nữ "Blue is the Warmest Color".

Cơ duyên thú vị này được Seydoux bộc bạch trên tạp chí W: “Ban đầu, tôi thích ý tưởng làm diễn viên vì có một anh bạn theo nghề này. Anh ấy có cuộc sống thực sự tuyệt vời - có thể đi du lịch, được tự do và làm bất cứ thứ gì mình muốn. Tới một ngày, tôi gặp một diễn viên nổi tiếng khiến tôi say đắm hơn. Tôi đã xem tất cả các phim và vở diễn của anh ta nhưng anh ấy chẳng thể nhớ nổi tên tôi mỗi lần gặp. Điều đó khiến tôi cảm thấy phát ngượng và tự nhủ: ‘Một ngày nào đó, mình sẽ thật nổi tiếng và anh ấy sẽ đem lòng yêu mình’”.

Đó là câu chuyện của hơn một thập niên trước, khi Léa Seydoux chập chững bước vào nghề. Giờ đây ở tuổi 30, người đẹp có một gia tài gồm 35 vai diễn và bốn đề cử giải César của Pháp.

Từ vinh quang Cannes tới “Bondgirl”

Những thành công giai đoạn đầu sự nghiệp của Seydoux đều gắn liền với Liên hoan phim Cannes. Năm 2009, cô đã nhận giải Chopard dành cho “Nữ diễn viên tiềm năng” với vai diễn trong The Beautiful Person (2008). Tác phẩm này còn đem lại cho Seydoux một đề cử giải César ở hạng mục “Nữ diễn viên triển vọng nhất”. Từ đó, Seydoux bắt đầu tham gia các phim Hollywood dù đều là những nhân vật phụ.

Cô góp mặt trong các phim đình đám như Inglorious Basterds (2009), Robin Hood (2010), Mission: Impossible – Ghost Protocol và Midnight in Paris (cùng 2011). Với Seydoux, nội dung kịch bản và bạn diễn luôn quan trọng nhưng yếu tố hàng đầu khiến cô nhận vai phải là một đạo diễn tài năng. Người đẹp gốc Pháp đã được cộng tác cùng những tên tuổi gồm Quentin Tarantino, Ridley Scott, Brad Bird và Woody Allen.

Năm 2013, vai diễn nữ sinh viên mỹ thuật có mái tóc xanh Emma trong Blue is the Warmest Colour đã thực sự biến Seydoux thành một ngôi sao. Phim xoay quanh mối quan hệ giữa cô nữ sinh Adele (Exarchopoulos) đang hoang mang tìm phương hướng trong cuộc sống với nàng Emma nổi loạn. Bên cạnh những cảnh nóng trần trụi vượt mức thông thường khiến báo chí tốn nhiều giấy mực, Blue is the Warmest Colour còn là một câu chuyện tình yêu giàu cảm xúc lôi cuốn người xem.

Thành công lớn ấy có được nhờ diễn xuất tự nhiên của hai nữ diễn viên chính, với nhiều cảnh quay cận mặt đòi hỏi biểu cảm tinh tế cùng các trường đoạn ân ái kéo dài tới 15 phút đầy thử thách. Seydoux cho biết cô đã nhập tâm vào Emma tới mức khi bộ phim đóng máy, cô còn “tự hỏi về giới tính thật của bản thân”.

Bên cạnh giải Cành Cọ Vàng tại Cannes 2013, Blue is the Warmest Colour còn được thêm một đề cử Quả Cầu Vàng năm đó dành cho “Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất”. Với những người yêu điện ảnh, đây là một trong những bộ phim tình cảm đáng xem nhất bởi những trải nghiệm điện ảnh thô ráp mà nó đem lại. Màn hóa thân xuất sắc của Seydoux đã chứng minh cô là minh tinh Pháp tiếp nối thế hệ đàn chị như Marion Cotillard, Audrey Tautou…

Léa Seydoux trong "Spectre" - tập phim thứ 24 về điệp viên 007 James Bond.

Năm 2015 tiếp tục chứng kiến sự thăng tiến của Seydoux. Hồi đầu năm, cô cùng dàn diễn viên The Grand Budapest Hotel (2014) nhận đề cử “Dàn diễn viên xuất sắc” từ Hiệp hội diễn viên SAG. Tới giữa năm, cô góp mặt trong bộ phim The Lobster nhận giải từ hội đồng giám khảo tại Liên hoan phim Cannes. Giờ đây, tác phẩm Spectre mà cô đóng cặp cùng Daniel Craig đang "làm mưa làm gió" toàn cầu.

Điều thú vị là trong giai đoạn đầu tham gia, nội dung của tập phim thứ 24 về James Bond bí mật tới mức Seydoux không được đọc trước kịch bản. Cô cho biết: “Tôi đã gật đầu khi được mời tham gia phim mà không hề biết trước nội dung hay nhân vật mình sẽ đảm nhiệm. Chỉ đến khi được đạo diễn Sam Mendes mô tả qua, tôi mới biết mình vào vai thế nào”. Nữ bác sĩ Madeleine Swann là một nhân vật “thông minh, sắc sảo và mạnh mẽ” theo như nhận xét từ chính Seydoux.

Sau Spectre, khán giả sẽ còn tiếp tục được gặp Seydoux trong phim It’s Only the End of the World của đạo diễn tài năng Xavier Dolan và phim siêu anh hùng Gambit. Dù không còn mê chàng diễn viên bí mật như thời mới vào nghề, Léa Seydoux đã đạt được giấc mơ trở thành diễn viên và nổi tiếng hơn tài tử giấu tên ấy như cô từng hứa với bản thân.

Thịnh Joey