Lan Ngọc và Chi Pu đóng phim 'Mối tình đầu của tôi'

Angela Phương Trinh rút khỏi phim 'Mối tình đầu của tôi' / Ninh Dương Lan Ngọc khoe vẻ gợi cảm tuổi 27

Ngày 18/5, dự án Mối tình đầu của tôi (đạo diễn Bảo Nhân và Nam Cito) công bố danh sách diễn viên. Ninh Dương Lan Ngọc thủ vai chính An Chi - cô gái xấu xí nhưng mơ mộng, vẫn giữ mối tình đầu với cậu bạn học hồi nhỏ. “Vai An Chi cần một diễn viên có nguồn năng lượng ổn định và khả năng diễn xuất. Lan Ngọc đáp ứng yêu cầu này".

Lan Ngọc thủ vai chính trong "Mối tình đầu của tôi"

Chi Pu hóa thân thành Hạ Linh - bạn thân của An Chi, một cô gái không tin có tình yêu đích thực đến khi gặp mối tình đầu. Hai vai nam chính trong phim thuộc về Bình An và B Trần. Nhân vật của Bình An là giám đốc sáng tạo một tạp chí thời trang, còn B Trần thủ vai chàng trai có nhiều bí mật với tạo hình khác với bản gốc.

She Was Pretty là phim truyền hình Hàn Quốc ăn khách năm 2015, có sự tham gia của Hwang Jung-eum, Park Seo-joon, Choi Siwon và Go Joon-hee. Phim từng được Trung Quốc mua bản quyền chuyển thể lên màn ảnh nhỏ nước này.

* "She Was Pretty" bản Hàn Quốc

Lan Ngọc cùng Chi Pu tham gia 'Mối tình đầu của tôi' Phiên bản Việt hóa, nhan đề Mối tình đầu của tôi, do Bảo Nhân và Nam Cito biên kịch kiêm đạo diễn. Ban đầu, Angela Phương Trinh được chọn vào một trong hai vai nữ chính nhưng gần đây cô rút lui do không đạt được các thỏa thuận với nhà sản xuất. Phim xoay quanh đôi bạn thân An Chi và Hạ Linh. An Chi nổi tiếng đẹp khi còn bé nhưng lúc lớn kém xinh và lận đận trong công việc. Hạ Linh giỏi giang, quyến rũ và có nhiều chàng trai theo đuổi. An Chi vô tình liên lạc lại với mối tình đầu năm xưa - giờ là chàng trai thành đạt trong ngành thời trang. Tự ti về ngoại hình, cô nhờ Hạ Linh đóng giả đi gặp anh, dẫn đến nhiều tình huống tréo ngoe.

