Lan Ngọc chật vật đóng cảnh 'nóng' cùng đàn em kém 6 tuổi

Trailer có cảnh tình tứ của Lan Ngọc hot trong tuần

Tối 7/12, Ninh Dương Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền - hai diễn viên chính của phim - tham gia buổi công chiếu tác phẩm. Lan Ngọc hóa thân thành một phụ nữ có biệt danh Ms. Q, rơi vào mối quan hệ phức tạp với chàng trai kém tuổi tên Jack sau cuộc tình một đêm.

Lan Ngọc bên Lê Xuân Tiền trong buổi ra mắt phim tối 7/12. Anh sinh năm 1996, ban đầu là một vận động viên Taekwondo, sau chuyển hướng làm người mẫu và gây chú ý với chiều cao 1,85 m.

Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền có nhiều cảnh tình cảm trong phim. Với nữ diễn viên, phân đoạn đáng nhớ nhất là khi đôi nhân vật tỉnh dậy trên giường sau đêm mặn nồng. Lê Xuân Tiền được đạo diễn yêu cầu phải khỏa thân. Cả hai phải diễn xuất trong phòng không bật máy điều hòa nhằm thu tiếng trực tiếp ở trường quay. "Do cảnh này quay lại nhiều lần, mồ hôi tôi túa ra, tóc tai bết lại. Trong phòng, chỉ có mỗi tôi là nữ, còn lại là nam nhằm giúp Lê Xuân Tiền giữ tự nhiên khi quay", cô kể.

Lan Ngọc hôn bạn diễn nam trong Gái già lắm chiêu 2 Trailer 'Gái già lắm chiêu 2'.

Khi đóng cặp, Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền gọi nhau bằng "anh - em" trên trường quay để vào vai tự nhiên hơn. Khó khăn nhất của cô là việc hóa thân thành một phụ nữ trung niên vì ngoài đời cô mới 28 tuổi. Do phim theo phong cách hài Âu Mỹ, cô đã học khóa diễn xuất kéo dài bốn tháng của diễn viên Việt kiều Kathy Uyên để đổi mới về lối biểu cảm, đài từ.

Cảnh "nóng" của Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền trong phim.

Tác phẩm là phần tiếp theo của phần một (ra mắt năm 2016) nhưng tách biệt về nội dung. Phim thuộc thể loại chick-flick (hài tình cảm), xoay quanh Ms. Q - MC một chương trình về showbiz có lượng người xem cao. Một lần, cô có cuộc tình một đêm với chàng trai kém chín tuổi tên Jack. Hôm sau, anh bất ngờ xuất hiện ở công ty cô với vị trí tập sự. Cô buộc anh phải nghỉ việc bằng cách giao một nhiệm vụ khó khăn. Nhiều tình huống hài hước xảy ra giúp mối quan hệ của họ tiến triển.

Phim do đôi đạo diễn Bảo Nhân - Nam Cito thực hiện. Tác phẩm còn có sự tham gia của các diễn viên: Phương Lan, Thùy Anh, Thoại Tiên, Diễm My 6x, Hứa Minh Đạt... Trang phục trong phim do nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, Lâm Gia Khang và stylist Trương Thanh Trúc phụ trách.

Tam Kỳ