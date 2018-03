Lâm Tâm Như yêu trai trẻ trong phim mới

Mới đây, đoàn làm phim công bố loạt hình của Lâm Tâm Như trong phim mới Thư thư nhất chi hoa (Sister, Go! Go! Go!). Trong phim, người đẹp Mỹ nhân tâm kế vào vai nhà biên kịch Uông Minh Minh. Minh Minh yêu chàng trai kém tuổi tên Y Sâm (Uông Đông Thành đóng). Ngoài đời, tài tử kém Lâm Tâm Như 5 tuổi. Trong ảnh là cảnh quay hai diễn viên trong phim.