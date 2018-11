Lady Gaga - ngôi sao nhạc Pop tỏa sáng trong điện ảnh

'A Star is Born' - tình ca của hạnh phúc và nỗi đau / Album nhạc phim Lady Gaga được khán giả săn đón

A Star is Born - phim điện ảnh Lady Gaga đóng chính - ra mắt trong tháng 10 và lập tức gây chú ý vì diễn xuất của nữ ca sĩ. Nhiều tờ báo dự đoán Gaga sẽ có đề cử Oscar đầu tiên. Nếu thắng giải, cô sẽ trở thành nữ ca sĩ thứ tư giành được vinh dự này, sau Barbra Streisand, Cher và Jennifer Hudson. Đó là câu chuyện của tương lai, còn hiện tại, Lady Gaga đã nâng tiêu chuẩn kỳ vọng với một ca-sĩ-đóng-phim lên cao hơn rất nhiều. Có thể nói, với A Star is Born, một ngôi sao điện ảnh tên Lady Gaga ra đời.

A Star is Born (Vì sao vụt sáng) Trailer phim.

Từ năm 1937 tới nay, đã có bốn phiên bản A Star is Born được Hollywood sản xuất. Tất cả diễn viên thủ vai này đều là nghệ sĩ nổi tiếng. Janet Gaynor của phiên bản năm 1937 là nữ hoàng của kỷ nguyên phim câm, đồng thời là chủ nhân tượng vàng Oscar "Nữ diễn viên chính xuất sắc" đầu tiên trong lịch sử. Trong A Star is Born năm 1954, nữ chính Judy Garland đã đi vào lịch sử điện ảnh từ trước đó với phim kinh điển The Wizard of Oz. 22 năm sau, diva Barbra Streisand tham gia A Star is Born với "vốn giắt lưng" là một tượng vàng Oscar cho phim Funny Girl (1969).

Lady Gaga cũng là một siêu sao khi thủ vai nàng Ally trong phiên bản A Star is Born do Bradley Cooper đạo diễn. Điểm khác biệt lớn nhất giữa cô và ba tiền bối là lĩnh vực đem lại thành công. Nếu như ba đàn chị được biết tới với khả năng diễn xuất từ trước thì Gaga lại chủ yếu được ghi nhận với tư cách một nữ hoàng nhạc Pop hiện đại.

Chuyện đời như phim

Lady Gaga tên thật là Stefani Joanne Angelina Germanotta, sinh năm 1986. Nghệ danh của cô lấy cảm hứng từ ca khúc Radio Ga Ga của nhóm nhạc huyền thoại Queen. Kể từ album đầu tay The Fame (2008), Gaga đã có đúng một thập niên đứng trong ánh hào quang của showbiz. Giọng hát đầy nội lực, khả năng sáng tác tài ba cùng những trang phục độc đáo tới mức quái dị khiến cô không bị trộn lẫn với những nghệ sĩ cùng thời.

Với sáu giải Grammy và hơn 100 triệu album cùng đĩa đơn được bán ra trên toàn cầu, Lady Gaga được xem như một trong những ca sĩ thành công nhất trong lịch sử. Nhưng thời kỳ đầu tiên chập chững trên con đường tới hào quang là những ngày đầy chông gai, giống như chính nhân vật Ally trong A Star is Born mà cô thủ vai. Trong phim, Ally tâm sự với ca sĩ Jackson Maine (Bradley Cooper thủ vai) rằng cô từng thử vận may với nền công nghiệp âm nhạc, nhưng bị từ chối bởi... mũi quá to. Đó cũng là những gì Gaga trải qua khi cố gắng tạo dựng tên tuổi.

Lady Gaga nổi tiếng là nghệ sĩ có lối ăn mặc phá cách, kỳ dị.

Cô bỏ học tại Đại học New York để theo đuổi sự nghiệp ca nhạc, chấp nhận nhuộm vàng tóc để tránh bị lẫn với Amy Winehouse... Nhưng đổi lại vẫn là những cái lắc đầu từ những đại gia làng nhạc. Gaga tâm sự trên tờ Entertainment Weekly: “Khi tôi bắt đầu viết những bài hit đầu tay, rất nhiều người muốn lấy và giao cho những ca sĩ khác trẻ đẹp hơn. Tôi phải vật vã đấu tranh để giữ chúng và cay đắng nghĩ: ‘Tại sao không phải là mình?’. Tôi không phải là cô gái đẹp nhất và cũng là kẻ kỳ quái. Nhưng tôi thích kỳ quái và muốn là chính mình”.

Người bạn Brendan Jay Sullivan chia sẻ về Gaga trên tờ People: "Người ta luôn dè bỉu rằng cô ấy ‘chỉ đủ nổi ở địa phương chứ chẳng thể nổi đình đám với khán giả đại chúng Mỹ’. Chúng tôi đã phải nghe những câu nói đại loại như ‘Cô ta không đủ đẹp để trở thành một ngôi sao nhạc Pop’. Và họ nói thẳng vào mặt Gaga chứ không phải sau lưng!".

Lady Gaga từng có một bản hợp đồng với hãng Def Jam – nơi cộng tác của nhiều nghệ sĩ hàng đầu như Justin Bieber, Rihanna hay Kanye West. Nhưng chỉ sau một năm, cô bị hãng đĩa thải loại. Sullivan hồi tưởng: "Đáng lẽ cô ấy đã được một hãng đĩa lớn hỗ trợ, nhưng mọi sự không thành. Cú sốc ấy tưởng như đã đánh sụp cô ấy. Nhưng Gaga không nản lòng, để rồi các bạn được thấy một nghệ sĩ lộng lẫy trong chiếc váy Gucci đứng trên thảm đỏ ngày hôm nay".

Do những trải nghiệm đó, Lady Gaga đã gật đầu ngay tắp lự khi Bradley Cooper mời cô tham gia dự án remake A Star is Born. Theo tờ The Irish Examiner, Cooper đã thuyết phục được Gaga khi nói: "Hãy thử tưởng tượng rằng cô 31 tuổi và không bao giờ nổi tiếng. Đây chính là câu chuyện ấy".

Vì sao vụt sáng

Lady Gaga không phải lựa chọn đầu tiên cho vai chính Ally. Dù là ca sĩ nổi tiếng, Gaga vẫn bị đặt nghi vấn về khả năng diễn xuất. Ngoài các video ca nhạc, Gaga cũng từng đóng phim, nhưng là những tác phẩm kinh dị, máu me như loạt phim truyền hình American Horror Story hay các phim Machete Kills (2013) và Sin City 2 (2014).

Các nhà sản xuất từng muốn giao vai chính cho ca sĩ Beyonce Knowles - một lựa chọn "an toàn" hơn so với sự phá cách đã trở thành thương hiệu của Gaga. Nhưng đạo diễn kiêm diễn viên chính Bradley Cooper kiên quyết bảo vệ Lady Gaga, sau khi anh bị cô chinh phục hoàn toàn trong một sự kiện gây quỹ phòng chống bệnh ung thư. Gaga hát ca khúc kinh điển La Vie En Rose hoàn hảo tới mức Cooper không chỉ "chấm" cô vào vai chính mà còn dự định bê nguyên màn trình diễn này vào bộ phim. Trong A Star is Born, La Vie En Rose chính là ca khúc đầu tiên Ally thể hiện và khiến nhân vật Jackson Maine bị “hớp hồn”, thôi thúc anh vào tận phòng thay đồ để tìm hiểu về nữ ca sĩ vô danh.

Lady Gaga - Swallow Lady Gaga hát "Shallow" trong phim.

Cooper chia sẻ tại Liên hoan phim Tribeca (Mỹ) hồi tháng 4: "Gaga nói rằng: ‘Tôi sẽ dựa vào anh để có một màn trình diễn chân thực nhất bởi tôi chưa từng vào vai chính trong một bộ phim nào trước đó’. Cô ấy khiến tôi phải trở thành một... ca sĩ nhạc Rock thực thụ, bởi cô ấy rất ghét khi thấy diễn viên hát nhép trong những bộ phim ca nhạc. Điều kiện của Gaga là tất cả ca khúc trong phim đều phải được trình diễn và thu lại trực tiếp. Và yêu cầu của cô ấy đã đúng hoàn toàn".

Bradley Cooper mất hơn một năm để tập hát và chơi đàn, trong khi Lady Gaga mang nhân vật Ally tới những tour diễn cá nhân. Tại Liên hoan âm nhạc Coachella và một số buổi diễn tại Boston (Mỹ), Gaga đã yêu cầu người hâm mộ hô vang tên Ally và đưa những cảnh quay thật đó vào phim.

Lady Gaga hát 'La Vie en Rose' Lady Gaga trình diễn "La Vie en Rose".

Nỗ lực của êkíp đã mang tới những khoảnh khắc âm nhạc ấn tượng trong A Star is Born. Từ cách xuất hiện ma mị, lả lơi của Ally trong La Vie En Rose ở quán bar đồng tính, cho tới khi cô gạt phăng sự tự ti về ngoại hình để bước lên sân khấu, hòa giọng cùng Maine trong bản Shallow... đều thuyết phục. Khán giả thực sự cảm được chất nghệ sĩ, khao khát “cháy” hết mình trên sân khấu từ nhân vật.

Những ca khúc Lady Gaga thể hiện trong phim như Shallow, Always Remember Us This Way hay I’ll Never Love Again... hay không chỉ bởi giai điệu mà còn bởi chất tự sự, chất chứa nỗi lòng của chính nhân vật Ally và Lady Gaga. Ca sĩ đem những kinh nghiệm bản thân vào vai chính đầu tay, để từ Ally, khán giả có thể nhìn thấy chặng đường Gaga trải qua. Mối liên kết cảm xúc giữa cô và Bradley Cooper trên màn ảnh góp phần mang tới thành công cho A Star is Born, bởi mọi thứ đều rất thật: từ chặng đường đến thành công cho tới những áp lực, bất hòa đi kèm sự nổi tiếng...

Thịnh Joey