Lady Gaga giành Quả Cầu Vàng nhờ cảnh 'nóng' gây sốc

Trailer phim kinh dị gây sốc của Lady Gaga hot nhất tuần / Lady Gaga gây sốc với cảnh nóng đóng cùng tài tử đồng tính

"Mẹ quái vật" được vinh danh giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc trong series truyền hình ngắn tập" nhờ vai diễn nhiều cảnh gây sốc trong American Horror Story mùa thứ năm. Giải thưởng ở Quả Cầu Vàng 2016 công nhận tài năng diễn xuất của Lady Gaga trong lần đầu lên màn ảnh nhỏ. Ca sĩ xúc động bày tỏ khi nhận giải: "Đây là một trong những khoảnh khắc vĩ đại nhất đời tôi. Tôi đã mơ được là diễn viên trước cả khi bước vào con đường âm nhạc".

Trong American Horror Story: Hotel, Lady Gaga vào vai nữ bá tước khát máu của khách sạn Hotel Cortez. Nhân vật này được xem là biểu tượng của nhan sắc và phải luôn hút máu người để duy trì sắc đẹp. Cùng người tình Donovan (Matt Bomer đóng), hai người dẫn dụ các đôi trai gái khác về khách sạn để ân ái rồi cắt cổ họ.

Lady Gaga trên bục nhận giải Quả Cầu Vàng.

Từ khi lên sóng hồi tháng 10, tác phẩm gây sốc với các cảnh tình dục tập thể có sự tham gia của Lady Gaga và tài tử đồng tính - Matt Bomer. Tập phim đầu tiên thu hút trên 5,8 triệu lượt người xem tối 8/10 ở Mỹ. Hơn 800 bài viết trên truyền thông Mỹ đưa tin về bộ phim, hầu hết bàn luận về cảnh bạo lực có sự tham gia của ca sĩ nhạc Pop.

Ca sĩ Born This Way chia sẻ lý do tham gia bộ phim: "Tôi không đóng vì các cảnh khiêu khích và gây sốc. Tôi nhận vai diễn bởi câu chuyện phim của Ryan Murphy nói về vấn đề nghiện ngập. Đó cũng là câu chuyện về xã hội của những con người hay đề cao bản thân mình".

Trước khi được vinh danh ở Quả Cầu Vàng, Lady Gaga được giới chuyên môn đánh giá tích cực cho vai diễn này. Brian Lowry của tờ Variety cho rằng Elizabeth là nhân vật được hóa trang rất tốt và có thời gian lên sóng vừa đủ để Lady Gaga gây chú ý về diễn xuất.

Một cảnh giữa Lady Gaga và tài tử Matt Bomer trong "American Horror Story: Hotel".

American Horror Story: Hotel là mùa thứ năm của series kinh dị ăn khách trên truyền hình Mỹ hiện nay, cùng The Walking Dead. Loạt phim được phát sóng từ năm 2011 vừa lập kỷ lục tỷ suất người xem, được giới phê bình ca ngợi nồng nhiệt. Mỗi mùa phim xoay quanh những nhân vật thực hiện các vụ giết người kỳ quá ở bối cảnh khác nhau. Bối cảnh mùa thứ năm được đặt tại một khách sạn hư cấu ở Los Angeles, Mỹ.

Đây là chiến thắng mới sau một năm thành công cả về âm nhạc lẫn điện ảnh của người đẹp. Hồi đầu năm ngoái, Lady Gaga đã giành giải Grammy thứ sáu trong sự nghiệp âm nhạc với danh hiệu "Album nhạc Pop truyền thống hay nhất" với sản phẩm Cheek to Cheek hợp tác với Tony Bennett.

Vũ Văn Việt