Lady Gaga gây sốc với cảnh nóng đóng cùng tài tử đồng tính

Tập đầu tiên mùa năm series American Horror Story: Hotel vừa lên sóng kênh truyền hình FX ở Mỹ đã gây sốc với cảnh nóng của Lady Gaga.

Trong phim, Lady Gaga vào vai nữ bá tước diêm dúa và khát máu của khách sạn Hotel Cortez. Nhân vật này được xem là biểu tượng của nhan sắc và phải luôn hút máu người để duy trì sắc đẹp. Cùng người tình Donovan (Matt Bomer đóng), hai người thường xuyên dẫn dụ các đôi trai gái khác về khách sạn để ân ái rồi cắt cổ họ uống máu.

Trường đoạn làm tình tập thể đầu tiên của Lady Gaga và Matt Bomer cùng hai nạn nhân diễn ra trong nửa sau tập một. Tài tử đồng tính hoàn toàn khỏa thân trong khi giọng ca Poker Face mặc nội y. Cảnh nhục dục và đẫm máu lột tả đầy đủ chân dung nhân vật mà Lady Gaga đảm nhận.

Lady Gaga và Matt Bomer đóng cảnh sex trong tập mở màn mùa thứ năm của phim truyền hình "American Horror Story: Hotel".

Sau khi lên sóng, tập phim thu hút trên 5,8 triệu lượt người xem vào tối 8/10 ở Mỹ. Hơn 800 bài viết trên truyền thông Mỹ đưa tin về bộ phim, hầu hết bàn luận về cảnh nóng bạo lực có sự tham gia của ca sĩ nhạc Pop.

Tờ Hollywood Reporter nhận định: “Cảnh sex bạo lực tay bốn này chưa từng có trên truyền hình Mỹ. Đạo diễn Ryan Murphy đã đi xa hơn mọi ranh giới từng đặt ra trong loạt American Horror Story”.

Trong khi đó, cây bút Puja Patel viết trên tờ Deadspin rằng các cảnh sốc của phim chắc chắn khiến "người xem muốn ói vì kinh sợ". Tờ Inquisitr nhận xét: “Bạo lực, tình dục và cảnh cưỡng hiếp không mới với American Horror Story. Nhưng trong phần này, người xem chắc chắn sẽ phát ốm vì tội ác cũng như các cảnh trần trụi của phim”. Trước đó, chính đạo diễn Ryan Murphy nói rằng phần năm là phần sốc nhất từ trước tới nay.

American Horror Story đánh dấu lần đầu tiên Lady Gaga lên màn ảnh nhỏ. Vai diễn của cô (Elizabeth) nhìn chung được giới chuyên môn đánh giá tích cực. Brian Lowry của tờ Variety cho rằng Elizabeth là nhân vật được hóa trang rất tốt và có thời gian lên sóng vừa đủ để Lady Gaga gây chú ý về diễn xuất.

Ca sĩ Born This Way nói về lý do vào vai: “Tôi không đóng những cảnh khiêu khích và gây sốc. Tôi nhận vai diễn vì câu chuyện phim của Ryan Murphy nói về vấn đề nghiện ngập. Đó cũng là câu chuyện về xã hội của những con người hay đề cao bản thân mình”.

Lady Gaga lên màn ảnh nhỏ với vai diễn bá tước quái dị ưa hút máu để giữ nhan sắc.

Vai diễn trong American Horror Story: Hotel đánh dấu sự trở lại của tài tử sinh năm 1977 sau khi anh đóng vai vũ công thoát y của loạt phim Magic Mike. Lần đầu đóng cảnh sex cùng Lady Gaga, Matt Bomer chia sẻ: "Số cảnh nude của tôi trong tập đầu nhiều hơn cả trong hai tập phim Magic Mike cộng lại". Nam diễn viên kể rằng trước khi ghi hình, anh được thiết kế một chiếc quần lót đặc biệt để che chắn vùng kín khéo léo. "Trước khi diễn cảnh sex, bốn chúng tôi ai cũng cầm tấm bạt nhựa to để che thân, đứng tán gẫu vài chuyện lặt vặt cho đến khi họ gọi: Di chuyển nào!", tài tử đồng tính tiết lộ.

American Horror Story là series kinh dị ăn khách nhất nhì trên truyền hình Mỹ hiện nay, cùng The Walking Dead. Loạt phim được phát sóng từ năm 2011 vừa lập kỷ lục tỷ suất người xem, vừa được giới phê bình ca ngợi nồng nhiệt. Mỗi mùa phim xoay quanh những nhân vật và bối cảnh khác nhau. Bối cảnh mùa thứ năm được đặt tại một khách sạn hư cấu ở Los Angeles, Mỹ.

Vũ Văn Việt