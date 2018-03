'Kong: Skull Island' thu 104 tỷ đồng sau một tuần ra rạp Việt

Đoàn 'Kong: Skull Island' từng gặp rắn hổ mang ở trường quay Ninh Bình / Brie Larson - từ minh tinh Oscar tới 'mỹ nhân của Kong'

Nhà phát hành ở Việt Nam cho hay con số 104 tỷ đồng tương đương 1,3 triệu lượt người mua vé xem phim. Đây là phim có số lượt xem nhiều nhất trong tuần đầu công chiếu từ trước đến nay.

Một pha dựng hoàn toàn từ kỹ xảo trong 'Kong'

Ở Bắc Mỹ, phim đã thu về hơn 77 triệu USD. Tuy nhiên, tác phẩm của đạo diễn Jordan Vogt-Roberts sẽ gặp đối thủ đáng gờm trong dịp cuối tuần - Beauty and the Beast của hãng Disney. Được làm lại từ bộ phim hoạt hình năm 1991, phiên bản người đóng có sự tham gia của Emma Watson (vai Người đẹp) và Dan Stevens (vai Quái vật). Theo giới quan sát, Beauty and the Beast sẽ soán ngôi đầu bảng phòng vé của Kong: Skull Island trong tuần này. Phim cổ tích hiện đã thu về 240 triệu USD toàn cầu chỉ sau ba ngày ra mắt - vượt 142 triệu USD mà phim về Kong thu được khi công chiếu trước đó.

Kong tiếp tục càn quét doanh thu ở thị trường Việt Nam.

Kong: Skull Island được phần đông giới chuyên môn đánh giá ở mức trung bình với điểm số 6,2 trên Rotten Tomatoes. Variety và The Hollywood Reporter khẳng định phim có kỹ xảo hoành tráng, các pha đánh đấm đẹp mắt. Trong khi đó, The Guardian và Telegraph chê phim cốt truyện dở và nhạt nhẽo, các nhân vật của dàn sao không có đất diễn. Lối dựng và quay phim của đạo diễn Jordan Vogt-Roberts mắc nhiều khuyết điểm khiến hầu hết phân đoạn ở nửa trước không có cao trào.

Hai trang Collider và The Independent cũng không đánh giá cao tác phẩm. Cây viết Brian Formo của Collider nhận định phim giống như một sản phẩm được chế tạo ra từ thí nghiệm hóa học tập thể nên không có bản sắc. The Independent cho rằng phim làm fan mất vui khi cắt bỏ những cảnh khỉ Kong khổng lồ chiến đấu với trực thăng trong thành phố - chi tiết từng có trong cốt truyện ở những bản làm lại trước đây.

Kong: Skull Island là phim mới nhất về King Kong của Hollywood, có ngân sách 190 triệu USD. Phim là dự án thứ hai thuộc vũ trụ điện ảnh về quái thú của Warner Bros, nối tiếp Godzilla năm 2014. Cốt truyện kể về nhóm thám hiểm đa quốc gia gặp nạn ở Đảo đầu lâu - quê hương của khỉ Kong. Hòn đảo này được phát hiện bằng chương trình vệ tinh Landsat. Phim lấy bối cảnh năm 1973, có một phân đoạn dựng lại Sài Gòn.

