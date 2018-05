Khán giả bỏ về vì phim của Lars Von Trier quá ghê rợn

Phim 'Climax' gây xôn xao Cannes với cảnh sex và bạo lực / Phim có Marion Cotillard đóng chính nhận khen chê trái chiều

Tác phẩm chiếu ở Cannes nhưng không tranh giải, ra mắt vào ngày 14/5. Theo Hollywood Reporter, nhiều khán giả bắt đầu rên rỉ khi phim chiếu vài phút. Variety ghi nhận hơn 100 khán giả rời rạp sau một cảnh quay ghê rợn, trong đó nhiều người tỏ vẻ kinh hãi. Khi phim kết thúc, khu vực tầng trên trong khán phòng có một nửa số ghế trống - điều hiếm thấy ở Liên hoan phim Cannes. Còn những người ở lại đến cuối vỗ tay khen ngợi tác phẩm.

Một số cảnh trong phim The House that Jack Built Trên Twitter, nhiều nhà phê bình chia sẻ về mức độ ghê rợn của phim. Baz Bamigboye (Daily Mail) viết: "Hai tiếng rưỡi sống trong địa ngục". Kyle Buchanan (Vulture) bày tỏ: "Tên sát thủ ra tay với cả trẻ em. Còn chúng ta ăn vận đẹp đẽ để xem cảnh đó sao?". Ramin Setoodeh (Variety) gọi đây là trải nghiệm xem phim khó chịu nhất của ông từ trước đến nay. Jenna Marotta của Indiewire viết: "Lần này, Lars đã đi quá xa". Peter Bradshaw của Guardian nói phim gây khó chịu đúng như ông dự đoán nhưng có hồi kết ấn tượng.

Các báo Âu Mỹ chưa đăng tải các bài bình luận chi tiết về phim. The House That Jack Built xoay quanh 12 năm trong cuộc đời một tên giết người hàng loạt (Matt Dillon đóng). Hắn cực kỳ thông minh và tin mình không thể bị trừng phạt. Phim khắc họa năm lần ra tay của Jack, có nhiều cảnh đặc tả trực diện và máu me. Trên tấm vé xem phim, ban tổ chức có cảnh báo về mức độ bạo lực của tác phẩm.

Trước đó, Lars von Trier cùng nam chính Matt Dillon tham gia chương trình thảm đỏ. Hai nữ diễn viên Uma Thurman và Riley Keough không đến buổi ra mắt.

Lars von Trier là đạo diễn Đan Mạch có nhiều bộ phim gây sốc như Dancer in the Dark (Cành Cọ Vàng tại Cannes năm 2000), Dogville, Antichrist, Melancholia hay Nymphomaniac (Người đàn bà cuồng dâm). Ông là nhà làm phim cực đoan, nhiều lần thách thức ranh giới mong manh giữa nghệ thuật và sự thô tục. Tác phẩm mới đánh dấu việc nhà làm phim quay lại Cannes sau bảy năm kể từ lệnh cấm năm 2011 do nói mình đồng cảm với Hitler.

Ân Nguyễn