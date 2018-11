Khai mạc LHP Quốc tế Hà Nội 2018 tôn vinh sự đa dạng văn hóa

Nhiều tuyệt phẩm điện ảnh thế giới chiếu miễn phí ở Haniff 2018 / Võ Hoài Nam 'Cảnh sát hình sự' tái xuất thảm đỏ cùng con trai

Đêm khai mạc Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ năm diễn ra tối 27/10 với sự góp mặt của nhiều nhân vật hoạt động trong ngành nghệ thuật thứ bảy của nước nhà và quốc tế. Thảm đỏ được bắt đầu từ 20 giờ, cô đọng trong vòng nửa tiếng. Năm nay, các nghệ sĩ ăn mặc khá kín đáo, thanh lịch để tránh sự cố váy áo.

Sân khấu của Haniff 2018 được thiết kế khá kỳ công, dựa trên biểu tượng về trống đồng Đông Sơn. Ánh sáng đồng nhất, không bị lòe loẹt với nhiều màu xanh, đỏ, tím, vàng như những năm trước đây. Chương trình diễn ra trong vòng một tiếng, gọn gàng hơn so với các năm trước. Bài hát mở màn - Đất nước lời ru - tái hiện không khí người Việt cổ. Tiết mục kết thúc do Vân Trang - Quý Bình - Minh Luân thể hiện cũng mang tinh thần Việt. Ngoài ra, ban tổ chức giới thiệu hai tiết mục mang văn hóa Ba Lan và Iran. Trong liên hoan phim sẽ có nhánh phụ về điện ảnh hai quốc gia này.

Một tiết mục văn nghệ trong chương trình.

Việc tái hiện văn hóa của các nước cũng thể hiện tinh thần của liên hoan: "Điện ảnh, hội nhập và phát triển bền vững". Bộ trưởng Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu sự kiện tôn vinh các tài năng đích thực, hướng đến các giá trị nhân văn và tinh thần hợp tác thân ái. "Đó là điều cần gìn giữ trong thời đại xu thế thương mại hóa điện ảnh đang lấn át các giá trị tinh thần ở nhiều quốc gia", ông nói. Bộ trưởng cũng cho rằng liên hoan phim là cơ hội để tăng cường giao lưu học hỏi, quảng bá bản sắc văn hóa Việt Nam.

Thời gian còn lại của đêm khai mạc được dành cho việc điểm lại những hình ảnh đáng nhớ trong bốn kỳ liên hoan phim trước đó. Nhìn chung, khâu tổ chức có nhiều thay đổi so với các năm trước. Một số hình thức như trao hoa cảm ơn nhà tài trợ vẫn còn rườm rà.

Thay đổi lớn nhất của khai mạc Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ năm là buổi chiếu phim mở màn được diễn ra từ chiều, trước giờ thảm đỏ, để tránh việc kết thúc quá muộn sau nghi thức khai mạc. Tác phẩm được chọn chiếu mở màn năm nay là Shoplifters của đạo diễn người Nhật – Hirokazu Koreeda. Đây chính là bộ phim chiến thắng Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes hồi tháng 5. Buổi chiếu mở màn vào lúc 15h tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia thu hút đông đảo giới làm phim và nhận được nhiều lời khen ngợi sau đó.

Phim chiếu bế mạc cũng là một tác phẩm gây chú ý – A Fantastic Woman – của điện ảnh Chile. Bộ phim có đề tài về người chuyển giới đã chiến thắng Oscar hồi đầu năm nay ở hạng mục “Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất”. Bên cạnh các phim trong hạng mục tranh giải, toàn cảnh, Haniff 2018 còn có hai chương trình “Chùm phim chọn lọc Iran” và “Tiêu điểm điện ảnh Ba Lan” để giới thiệu về hai nền điện ảnh có nhiều tác phẩm gây tiếng vang tại các liên hoan phim quốc tế trên thế giới.

Liên hoan phim diễn ra từ ngày 27 đến 31/10. Tất cả phim dự thi và thuộc các nhánh phụ đều được chiếu miễn phí ở Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, BHD Phạm Ngọc Thạch, rạp tháng 8 và rạp Kim Đồng (đều thuộc Hà Nội). Lịch phát vé được cập nhật trên website các đơn vị này.

Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần đầu tổ chức năm 2010 và sau đó tiếp diễn hai năm một lần, với tên viết tắt là Haniff (Hanoi International Film Festival). Sự kiện điện ảnh này từng có sự góp mặt của nhiều sao quốc tế như hai tài tử Hong Kong là Ngô Ngạn Tổ - Trương Gia Huy (2010), nữ diễn viên Hàn Quốc - Kim Min Hee (2012), nam diễn viên Go Soo (2014). Năm nay, hai ngôi sao quốc tế tham gia Haniff là David Wenham (từng tham gia loạt phim The Lord of the Rings, phim độc lập Lion, bom tấn 300) và Agata Trzebuchowska - nữ diễn viên người Ba Lan trong phim Ida (từng giành Oscar cho “Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất” năm 2014).

