Khả Ngân diễn cảnh tình cảm với Song Luân trong MV

Ca khúc chủ đề của series - Bên em là anh (I'll Always Be With You) - được nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Anh sáng tác và Nguyên Hà trình bày. Ca từ phản ánh chuyện tình nhiều éo le của những người trẻ. Trong MV, nhân vật Hoài Phương lái xe đến biển để tìm cảm giác bình yên. Cô nhìn thấy hình bóng bạn trai - đại úy Duy Kiên (Song Luân đóng) - và hồi tưởng kỷ niệm đẹp của họ.

MV được quay ở bờ biển tỉnh Phú Yên, cũng là nơi ghi hình phim. Khung cảnh thiên nhiên với một bên là núi, một bên là biển xuất hiện khá bắt mắt. Đan xen trong video là các trích đoạn hồi tưởng có bối cảnh bệnh viện, quán cà phê, đường phố. Ngoài ra, êkíp còn hé lộ một cảnh hành động của Duy Kiên.

Hậu duệ mặt trời bản Việt do Trần Bửu Lộc đạo diễn, Nguyễn Phan Quang Bình sản xuất. Câu chuyện xoay quanh tình yêu của một nam quân nhân và nữ bác sĩ. Hai nhân vật phụ là thượng sĩ Bảo Huy (Hữu Vi đóng) và nữ trung úy Minh Ngọc (Cao Thái Hà đóng).

Đây là bản remake của series ăn khách cùng tên của Hàn Quốc năm 2016, có Song Joong Ki và Song Hye Kyo đóng chính. Quá trình quay và phát hành được tiến hành song song, giống mô hình phim dài tập Hàn Quốc. Phim dự kiến phát sóng từ 22/9.

