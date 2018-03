Khán giả theo dõi Oscar 2018 thấp kỷ lục

Thông điệp chính trị, xã hội phủ bóng Oscar 2018 / Diễn viên Albania để ngực trần khi dự tiệc Oscar

Theo NYTimes, lễ trao giải Oscar lần thứ 90 đánh dấu bước sụt giảm nghiêm trọng số người theo dõi trực tiếp. 26,5 triệu người xem buổi phát sóng của kênh ABC tối 4/3 (giờ địa phương), mức thấp kỷ lục của sự kiện này.

Sân khấu Oscar lần thứ 90.

Cách đây bốn năm, con số này là 43,7 triệu người. Năm 2008, sự kiện điện ảnh này cũng chứng kiến mức sụt giảm khán giả lớn với 32 triệu người xem, do ảnh hưởng cuộc đình công của Hiệp hội các nhà biên kịch Mỹ.

Theo NYTimes, việc kênh ABC thay đổi giờ phát sóng có ảnh hưởng nhỏ. Thay vì bắt đầu đêm trao giải vào 20h30 như thường lệ, đài truyền hình đẩy lên 20h.

Các diễn viên thắng giải Nam - Nữ phụ xuất sắc năm nay.

Các nhà quản lý của kênh ABC trước giờ diễn ra sự kiện cũng khuyên những người chiến thắng tại Oscar không nên phát biểu quá mạnh mẽ về chính trị mà nên giữ mọi thứ vui vẻ. Ngoài ra, phần lớn chương trình không đề cập tới những ảnh hưởng của chính trị tới ngành công nghiệp điện ảnh như Quả Cầu Vàng và Emmy từng hướng tới. Nhà sản xuất chỉ hướng tới phong trào Me Too và Time's Up.

Một nguyên nhân khác là lựa chọn nghệ sĩ biểu diễn không có ngôi sao nào thu hút khán giả. Các ca sĩ hát trong chương trình đều là diễn viên, ca sĩ mới nổi lên từ những tác phẩm trong năm 2017.

* Diễn viên Keala Settle hát "This Is Me" - nhạc phim "The Greatest Showman"

This Is Me - Oscar 2018

Ngoài ra, theo đánh giá của NYTimes, trong sáu tháng gần đây, lượng khán giả giảm ở hầu hết chương trình trực tiếp. Lễ trao giải Grammy 2018 giảm 1/4 lượng khán giả hồi tháng 1 hay Screen Actors Guild Awards thiếu 30% lượng người xem so với năm ngoái.

Lễ trao giải Oscar diễn ra ở Los Angeles (Mỹ) tối 4/3 (sáng 5/3 theo giờ Hà Nội). The Shape of Water thắng giải "Phim xuất sắc", vượt qua Call Me by Your Name, Darkest Hour, Dunkirk, Get Out, Lady Bird, Phantom Thread, The Post và Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Tác phẩm lấy bối cảnh Chiến tranh Lạnh, kể về tình yêu của một cô gái và thủy quái, được ngợi khen bởi kết hợp không khí cổ tích và hiện thực, đồng thời ủng hộ người yếu thế trong xã hội.

Minh Anh