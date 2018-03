Kevin Spacey bị sa thải khỏi 'House of Cards' vì bê bối tình dục

Cú trượt từ đỉnh cao của tài tử Kevin Spacey / Kevin Spacey bị chỉ trích sau khi xin lỗi vụ quấy rối tình dục

Theo Guardian, đại diện Netflix cho biết: "Chúng tôi sẽ không liên quan đến bất kỳ việc sản xuất nào của House of Cards có Kevin Spacey. Netflix sẽ tiếp tục làm việc với Media Rights Capital (xưởng phim trực tiếp làm series) trong thời gian tạm hoãn để xác định con đường tiếp theo của series. Đồng thời, chúng tôi cũng ngưng việc phát hành phim Gore do Kevin Spacey đóng chính và sản xuất, hiện đang trong giai đoạn hậu kỳ".

* Kevin Spacey trong "House of Cards"

Nguyên nhân của quyết định là những lời cáo buộc gần đây nhắm đến Spacey. Ngày 30/10, nam diễn viên Anthony Rapp tố cáo bị Kevin Spacey quấy rối tình dục năm anh 14 tuổi. Spacey xin lỗi nhưng không thừa nhận, đồng thời lần đầu thừa nhận là người đồng tính. Phát ngôn này bị nhiều nghệ sĩ Hollywood chỉ trích là cố tình mượn việc công khai giới tính để đánh lạc hướng dư luận. Những ngày sau đó, một số người khác cũng tố cáo nam diễn viên.

Lúc bắt đầu scandal, hãng Netflix chỉ tạm dừng sản xuất và thông báo mùa sáu (dự kiến ra mắt năm sau) sẽ là phần cuối House of Cards. Tuy nhiên, khi làn sóng phản đối Spacey dâng cao, đơn vị này mạnh tay cắt đứt quan hệ với tài tử từng đoạt hai giải Oscar. Kevin Spacey đóng chính trong House of Cards - series đầu tiên do Netflix sản xuất, có chủ đề chính trị - góp công lớn vào thành công của đơn vị vài năm qua.

Kevin Spacey thủ vai chính trị gia Francis Underwood trong "House of Cards".

Giữa thời điểm nhạy cảm, người đại diện cho biết Spacey đã đi trị liệu và không trả lời thêm gì. Kevin Spacey là nhân vật quyền lực mới nhất bị tố cáo trong chuỗi những scandal tình dục bị phanh phui từ sau cú ngã của Harvey Weinstein. Ngoài Spacey và ông trùm hãng Weinstein, nhiều người cũng bị khơi lại việc quấy rối tình dục năm xưa như Roy Price (lãnh đạo hãng Amazon) và đạo diễn Brett Ratner.

Ân Nguyễn