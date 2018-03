Kevin Spacey bị chỉ trích sau khi xin lỗi vụ quấy rối tình dục

Tài tử 'House of Cards' xin lỗi khi bị tố cáo quấy rối tình dục / Rose McGowan - nỗi đau bị cưỡng hiếp và cuộc chiến chống Weinstein

Ngày 30/10, nam diễn viên Anthony Rapp tố cáo Kevin Spacey quấy rối tình dục vào năm 1986. Spacey không thừa nhận hành vi, nhưng đăng lời xin lỗi lên Twitter, đồng thời lần đầu thừa nhận mình là người đồng tính: "Tôi thành thật không nhớ cuộc gặp gỡ này, đã từ 30 năm trước rồi. Nhưng nếu mọi chuyện đúng như những gì Rapp mô tả, tôi nợ anh ấy một lời xin lỗi thành thật nhất bởi hành vi không đúng mực khi say. Tôi từng yêu và có quan hệ tình ái với nhiều người đàn ông trong đời. Hiện tại, tôi quyết định sống như một người đồng tính.

* Kevin Spacey trong "House of Cards"

Kevin Spacey trong "House of Cards"

Tờ Variety tập hợp một số bài đăng của các nghệ sĩ trên Twitter để phản ứng lời xin lỗi của Spacey. Nhà biên kịch Dan Savage viết: "Không thể chấp nhận lý lẽ này. Không thể lấy việc say rượu hay giới tính để biện hộ, giải thích cho việc xâm hại cậu bé 14 tuổi (độ tuổi của Rapp khi đó)".

Nhiều sao cho rằng Kevin Spacey công bố giới tính để lái dư luận khỏi vụ việc. Nghệ sĩ hài Cameron Esposito và biên kịch Travon Free nhấn mạnh chuyện là người đồng tính chẳng liên quan gì đến việc xâm hại trẻ chưa đủ tuổi. Nhà biên kịch Guy Branum nói Spacey đang muốn đánh lạc hướng mọi người khỏi hành vi ấu dâm.

Nữ diễn viên Rose McGowan - người kịch liệt lên án Harvey Weinstein sau khi scandal của ông trùm bị phanh phui gần đây - kêu gọi: "Truyền thông hãy tập trung vào tiếng nói của Anthony Rapp - người bị hại. Hãy đem đến sự công bằng".

Anthony Rapp.

Trong khi đó, tài tử Star Trek Zachary Quinto - một người đồng tính - chia sẻ: "Thật buồn và khó chịu khi Kevin Spacey chọn cách công bố giới tính như vậy. Ông ấy không đứng lên với niềm tự hào - bởi hàng loạt giải thưởng và thành tích - qua đó truyền cảm hứng cho hàng chục nghìn người thuộc cộng đồng LGBTQ (đồng tính, lưỡng tính, chuyển giới và giới tính chưa xác định). Thay vì vậy, ông ấy dùng việc này như một cách điều khiển truyền thông có tính toán, hướng sự chú ý khỏi lời cáo buộc rất nghiêm trọng về việc từng định xâm hại người khác".

Zachary Quinto.

Kevin Spacey sinh năm 1959, từng đoạt hai giải Oscar diễn xuất với The Usual Suspects và American Beauty. Gần đây, ông nổi tiếng với vai diễn Tổng thống Francis Underwood trong series House of Cards của hãng Netflix. Sau khi Spacey bị tố cáo, đại diện Netflix cho biết rất bối rối với thông tin này. Đơn vị cũng tuyên bố series House of Cards sẽ kết thúc vào mùa sáu, phát sóng năm sau.

Ngày 5/10, tờ New York Times đăng bài báo chấn động tố cáo scandal sex của ông trùm Harvey Weinstein - chủ hãng phim Weinstein. Trong tháng qua, vụ việc lan rộng ở Hollywood khi nhiều nhà quản lý, đạo diễn và diễn viên nổi tiếng bị khơi lại những vụ bê bối tình dục trong quá khứ.

Ân Nguyễn