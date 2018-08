Khán giả chia phe dự đoán kết phim 'Tình khúc bạch dương' / Huỳnh Anh thoát dần mác 'hot boy' sau 8 năm đóng phim

* Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Tối 14/6, Tình khúc bạch dương phát sóng tập cuối. Phim mở đầu bằng cảnh Diệu Anh (Nhã Phương) cố ý làm đủ mọi cách khiến Linh (Bình An) - người yêu - đau lòng. Trước đó, cô biết chuyện bố ngoại tình với mẹ của Linh. Vì điều này, cô đau khổ và quyết định rời xa Linh. Sự thay đổi thái độ đột ngột của Diệu Anh khiến Linh tái phát bệnh tim, phải nhập viện phẫu thuật.

Quyên (Thanh Mai) - mẹ Linh - quyết định ủng hộ đôi trẻ tiếp tục duy trì mối quan hệ thay vì ngăn cấm trước đó. Hùng (Chi Bảo) - người mà Quyên ngoại tình - nhận lỗi do bản thân thiếu kiểm soát để tình cảm quá khứ trỗi dậy. Quyên viết thư xin lỗi Vân (Hoa Thúy) - vợ Hùng - về những hành động nông nổi, mất lý trí.

Vợ chồng Quang (Lê Vũ Long) - Quyên hoãn làm thủ tục ly hôn. Mối quan hệ này bỏ ngỏ. Sau những biến cố, Quyên mong tìm đến sự thanh thản. Quang thú nhận chưa bao giờ cho vợ cảm giác được chở che. Hùng hiểu ra Vân là người sống trách nhiệm, hy sinh cho gia đình. Vì vậy, vợ chồng Hùng - Vân gạt mọi khúc mắc để cùng chăm sóc con gái. Phim kết thúc bằng cảnh Vân đưa Diệu Anh về Saint Petersburg, Linh sang Pháp để tiếp tục việc học. Cả hai không thôi nhung nhớ và hẹn tái ngộ.

* Trích "Tình khúc bạch dương"

Kết phim ‘Tình khúc bạch dương’ làm hài lòng khán giả

Đa số người xem đồng tình với kết thúc mở này. Khán giả Huyền Nguyễn bình luận trên fanpage: “Cái kết không chỉ gợi một tình bạn đẹp mà còn để nhóm nhân vật suy nghĩ và tự vấn”. Khán giả Hạnh Nguyễn viết: “Người xem thích đôi nào thành một cặp thì cứ tiếp tục xe duyên trong tưởng tượng. Một kết thúc hoàn hảo và sâu lắng”.

Tập cuối cũng gây xúc động mạnh. Khán giả dành lời khen cho phân cảnh Quyên ngồi trong phòng, đọc lại nhật ký và những bức thư Vân gửi từ 20 năm trước. Quyên hồi tưởng những tháng năm tươi đẹp của tình bạn, tuổi thanh xuân thời cả hai là du học sinh Nga. Giai điệu của những bản nhạc trữ tình Nga ngân lên, góp phần đẩy cảm xúc của phim lên cao. Ở những tập trước, Thanh Mai (vai Quyên) bị khán giả chê diễn gượng gạo, nhất là biểu cảm gương mặt. Thế nhưng, cuối phim, đoạn diễn nội tâm của Thanh Mai được đánh giá cao. Nữ nghệ sĩ thể hiện tròn trịa tâm trạng tự vấn, hối tiếc khi nghĩ về tình bạn mà bản thân phá bỏ.

Khán giả Thúy Anh viết: “Mình cảm nhận được tâm trạng của Quyên khi nhớ tình bạn đẹp giữa cô và Vân. Cuối phim, Quyên đứng trên cầu, vứt bỏ sợi dây ngọc trai, chấp nhận sự thật là thời gian không bao giờ quay trở lại khiến mình xúc động”.

Hoa Thuý, Nhã Phương, Chi Bảo (từ trái qua) trong phim.

Tuy nhiên, một số khán giả bày tỏ hụt hẫng. Người xem Hoài Anh bình luận: “Tình cảm của hai đứa con (Linh, Diệu Anh) sôi nổi nhưng ngắn ngủi. Giá như phim quay thêm cảnh đôi trẻ ở bên nhau trước sự chứng kiến của hai gia đình”. Nickname Mây Hồng viết: "Kết thúc mở nhưng dù sao mình vẫn muốn vợ chồng Quang, Quyên nắm tay nhau. Hy vọng phim làm tiếp phần hai".

Tình khúc bạch dương lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Tình khúc Lavanda của nhóm cựu sinh viên khoa Nga, Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội. Phim dài 36 tập, do Vũ Trường Khoa đạo diễn. Tình khúc bạch dương tập trung vào mối quan hệ tình cảm của Hùng, Quyên, Vân, Quang. Họ đều là du học sinh tại Liên Xô cũ những năm 1980. Mạch phim chảy từ tuổi thanh xuân đến thời trưởng thành của nhóm nhân vật. Xuất hiện ở thời trẻ, bốn nhân vật Hùng, Quyên, Quang, Vân lần lượt do Huỳnh Anh, Minh Trang, Bình An, Hồng Loan thủ vai. Sang giai đoạn trung niên, diễn viên Chi Bảo (Hùng), Thanh Mai (Quyên), Lê Vũ Long (Quang), Hoa Thúy (Vân) thay thế nhóm nghệ sĩ trẻ.

Trọng Trường