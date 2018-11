Keira Knightley khóc vì bị Will Smith tố phản bội trong phim / Keira Knightley - tiểu thư Anh của phim lãng mạn

Xuất hiện trên talkshow ngày 16/10 của Ellen Degeneres, Keira Knightley nói cô sẽ không để con gái mình xem hai bộ phim hoạt hình kinh điển của Disney là Cinderella (Lọ Lem) và The Little Mermaid (Nàng tiên cá). Phim Lọ Lem, ra đời vào năm 1950, bị nữ diễn viên “cấm cửa” vì sự thụ động của nhân vật nữ chính. “Cô ấy cứ ngồi yên chờ đợi một anh chàng giàu có đến giải cứu. Đừng làm như thế. Hãy tự giải thoát chính mình!” - Keira Knightley kêu gọi.

Với phim Nàng tiên cá (ra đời năm 1989), Keira nói cô rất thích nhưng vẫn kiên định quan điểm: “Các bài hát thì hay thật đấy, nhưng đừng hy sinh giọng hát của mình để đổi lấy một người đàn ông chứ!”.

Keira Knightley không cho con gái xem phim kinh điển của Disney Trích đoạn cuộc nói chuyện giữa Ellen Degeneres và Keira Knightley trong chương trình.

Khi Ellen hỏi phim Disney nào sẽ phù hợp với các cô bé, Keira cho biết Finding Dory rất được gia đình cô yêu thích. Ngoài ra, Frozen và Moana cũng là những phim ổn. Cả ba đều do Disney sản xuất trong 5 năm trở lại đây, được giới phê bình và công chúng khen ngợi vì có câu chuyện thoát khỏi khuôn mẫu "anh hùng cứu mỹ nhân" của các phim Disney ngày xưa. Những nhân vật như cá Dory, công chúa Elsa hay cô bé Moana đều mạnh mẽ, độc lập, chủ động tìm cách giải quyết vấn đề mà không dựa dẫm vào nhân vật nam.

Keira Knightley, năm nay 33 tuổi, là diễn viên người Anh. Vai diễn nổi tiếng của cô là Elizabeth Swann trong loạt phim Cướp biển vùng Caribe do Disney sản xuất. Nhân vật Elizabeth trong phần đầu của loạt phim cũng thường xuyên rơi vào tình trạng thụ động, chờ bạn trai đến giải cứu. Tuy nhiên, trong những phần sau, cô dần trở thành một nữ cướp biển biết suy tính nhiều hơn.

Diễn viên Keira Knightley.

Ngoài Cướp biển vùng Caribe, một số bộ phim nổi bật khác mà Keira Knightley tham gia gồm có: The Imitation Game, Pride and Prejudice, Atonement, Bend it like Beckham... Năm 2013, Keira kết hôn với nhạc sĩ James Righton và chào đón con gái đầu lòng Edie Knightley Righton hai năm sau đó.

Hà Đỗ