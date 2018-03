Keira Knightley khóc vì bị Will Smith tố phản bội trong phim

Will Smith muốn đóng Tổng thống Obama trên màn bạc

Sau bom tấn Suicide Squad, Will Smith đóng cùng Keira Knightley trong dự án tâm lý Collateral Beauty. Tài tử 48 tuổi vào vai một tỷ phú trải qua cú sốc vì con gái đột tử. Anh rơi vào chứng trầm cảm và xa lánh cuộc đời.

Cảnh xúc động của Keira Knightley trong phim mới.

Bạn thân của tỷ phú (Kate Winslet) thấy thương tâm liền đi tìm người cứu giúp. Cô đến gặp ba nhân vật huyền bí đại diện cho Tình yêu, Thời gian và Cái chết. Ba con người này - lần lượt do Keira Knightley, Jacob Latimore và Helen Mirren hóa thân - đem hết sức lực chữa vết thương lòng cho tỷ phú trầm cảm. Có những lúc kiệt sức, Will Smith chỉ thẳng mặt Keira Knightley và gọi cô là đồ phản bội. Dù đau lòng ứa nước mắt, cô kiên trì kéo anh ra khỏi vũng lầy tinh thần.

"Tình yêu, thời gian và cái chết - ba điều này liên hệ mật thiết với mỗi con người trên Trái Đất. Chúng ta khao khát tình yêu, chúng ta ao ước có thêm thời gian và chúng ta sợ hãi cái chết", đạo diễn David Frankel chia sẻ trong trailer phim. Trailer phim cũng mô tả những hình ảnh Will Smith trong vai tỷ phú sống động, yêu đời khi chưa mất con gái.

Keira Knightley vào vai người giúp Will Smith vượt qua cú sốc mất con.

Collateral Beauty là tác phẩm độc lập, do David Frankel và nhà sản xuất Michael Sugar (vừa giành giải Oscar cho Spotlight năm ngoái) thực hiện. Phim đánh dấu sự quay trở lại dòng tâm lý của Will Smith sau thời gian dài đóng phim kinh phí lớn. Anh từng gây ấn tượng khi hóa một ông bố đơn thân trong phim The Pursuit of Happyness hồi 2006.

Collateral Beauty dự kiến ra mắt vào 16/12 ở Bắc Mỹ và Việt Nam, cùng ngày với bom tấn Rogue One: A Star Wars Story.

Trailer phim "Collateral Beauty" Trailer phim 'Collateral Beauty'

