Keanu Reeves - sự nghiệp lẫy lừng, đời riêng cô độc

'John Wick 2' ngập cảnh Keanu Reeves chèn xe và bắn giết / Trailer ngập cảnh bắn giết của tài tử 'Ma trận' hot nhất tuần

John Wick: Chapter 2 vừa ra mắt và gây sốt với đông đảo người hâm mộ phim hành động khắp thế giới. Tác phẩm kể về một sát thủ cô độc có điểm tương đồng lớn với chính tài tử Keanu Reeves. Trong phim, nhân vật John Wick mất trọn niềm vui sống khi vợ ra đi vì bệnh tật và chú chó yêu bị mafia sát hại. Ngoài đời, tài tử 52 tuổi có số phận bi kịch hơn.

Ngôi sao cô độc

Nam diễn viên người Canada sớm chịu cảnh gia đình ly tán khi cha mẹ anh ly dị lúc anh mới sáu tuổi. Trong những năm trưởng thành, Reeves liên tục phải chuyển trường đồng thời chứng kiến người mẹ làm nghề vũ nữ. Bà cưới ba người đàn ông khác nhau và lần lượt ly dị họ. Anh nuôi giấc mơ trở thành một vận động viên hockey từ nhỏ song cũng phải ngậm ngùi từ biệt nó sau một chấn thương nặng.

Năm 17 tuổi, Reeves bỏ học để thử sức với nghề diễn viên. Sau một vài vai phụ, Reeves tạo được chú ý khi vào vai Ted trong phim hài Bill & Ted's Excellent Adventure (1989). Thành công bất ngờ tại phòng vé dẫn tới phần kế tiếp mang tên Bill & Ted's Bogus Journey cũng được đón nhận không kém. Nhưng điều này khiến tên Keanu Reeves gắn liền với hình ảnh cậu học sinh ngờ nghệch Ted, tới mức Reeves từng nói “Tôi đã gặp ác mộng khi mơ về chuyện khi tôi chết đi, người ta sẽ chỉ nhớ tới tôi với tư cách diễn viên vào vai Ted”.

Cuộc đời không mang tới cho Reeves tiếng cười nhiều như anh mang tới cho khán giả. Vào năm 1993, người bạn thân River Phoenix của Reeves bất ngờ ra đi do sốc thuốc. Sáu năm sau, trái tim của Reeves tan vỡ khi đứa con của anh với bạn gái Jennifer Syme bị chết trong bụng mẹ. Ở thời điểm đó, Reeves đang quay dở hai phần The Matrix và chịu tổn thương tâm lý nặng nề. Số phận nghiệt ngã vẫn chưa chịu buông tha anh khi chính bạn gái Syme cũng qua đời do một tai nạn xe hơi hai năm sau đó.

Keanu Reeves chịu nhiều mất mát ngoài đời.

Những nỗi đau khiến Reeves thu mình lại và có cuộc sống khác xa nhiều ngôi sao Hollywood. Dù có tài khoản ước tính lên tới 350 triệu USD, ngôi sao này vẫn từng bị bắt gặp với bề ngoài bệ rạc ngồi ngoài đường như một người vô gia cư vào năm 2010. Anh để bộ râu xồm xoàm, đi tàu điện ngầm thay vì xe limousine và sống trong căn hộ bình thường với bốn phòng ngủ thay vì biệt thự xa hoa.

Có giai đoạn, cộng đồng mạng từng lan truyền tấm ảnh “Sad Keanu” (Keanu buồn bã) và thậm chí còn lấy ngày 15/6 làm ngày “Làm Keanu vui lên". Anh được hâm mộ không chỉ bởi những vai diễn trên màn ảnh mà còn nhờ cách sống nghĩa tình. Reeves từng khẳng định trên tờ The Huffington Post: “Tiền không phải thứ quan trọng nhất, tôi đã làm ra đủ tiền để sống vài kiếp rồi. Sức khỏe quan trọng hơn nhiều, và đó là lý do tại sao tôi cho đi rất nhiều và sống một cuộc sống giản dị”.

Một câu chuyện nổi tiếng về sự hào phóng của Reeves là sau khi loạt phim The Matrix thành công rực rỡ, Reeves có điều khoản nhận thù lao tương đương 10% tổng doanh thu phim. Thay vì giữ lại tất cả cho bản thân, Reeves đã tặng đội ngũ làm kỹ xảo và thiết kế cho phim 75 triệu USD bởi “họ là những người hùng thực sự của bộ phim”. Anh còn âm thầm đóng góp hàng chục triệu USD cho một quỹ ung thư, bởi em gái anh phải chống chọi với bệnh ung thư máu.

Tài tử gắn liền tên tuổi với loạt phim "Ma trận".

Tài tử lẫy lừng bậc nhất Hollywood

Ngoài đời, Keanu Reeves là "con sói cô độc". Trên màn ảnh rộng, Keanu thành công nhất với những vai người hùng giải cứu thế giới trong những phim hành động. Những phim Point Break (1991), Speed (1994) cho tới đỉnh cao là The Matrix (1999) đưa Reeves lên tầm siêu sao của dòng phim hành động thập niên 1990s. Bẵng đi một quãng thời gian, Reeves trở nên trầm lắng và thiếu đi những dự án xứng tầm. Năm 2013, bom tấn 47 Ronin (kinh phí 175 triệu USD) được kỳ vọng sẽ giúp Reeves tỏa sáng trở lại. Kết quả là bộ phim thảm bại tại các phòng vé, khiến nhà sản xuất chịu khoản lỗ 152 triệu USD.

Một năm sau, John Wick dù không được đầu tư cao lại bất ngờ mang về doanh thu 80 triệu USD và gây tiếng vang trong cộng đồng những người yêu phim hành động. Tờ AV lý giải rằng hai phần John Wick thành công là nhờ sức hút của Reeves khi được sử dụng đúng cách. Từ vẻ mặt lạnh lùng, lầm lì cho tới sự tương đồng về những nỗi đau giúp Reeves nhập vai Wick dễ dàng.

Các trường đoạn hành động là điều quá quen thuộc với Keanu Reeves trong suốt sự nghiệp. Nhân vật John Wick có lối ra đòn dứt khoát và những bước đi uyển chuyển, kết hợp giữa võ cận chiến với sử dụng súng. Để có thể tự mình thực hiện hầu hết các cảnh hành động, Reeves đã khổ luyện ba tháng trong “trại tập luyện John Wick”, nơi mà anh tập các màn đấu võ, bắn súng và lái xe cùng những chuyên gia.

Keanu Reeves vừa trở lại trong "John Wick 2".

Theo tờ Business Insider, Reeves đã tập các môn võ jujutsu, jiu-jitsu của Brazil và Judo. Các biên đạo võ thuật kết hợp những môn võ trên với súng, giúp John Wick có trường phái “gun-fu” (kết hợp giữa từ "gun" và "Kungfu"). Reeves chia sẻ trên trang PageSix: “Chúng tôi đã ngồi hàng giờ liền để dàn dựng và tưởng tượng các cảnh chiến đấu. Tôi phải tập cách nạp đạn, đổi vũ khí, bước đi và kết hợp võ thuật thật nhuần nhuyễn”.

Bạn diễn Common (vai sát thủ Cassian) chia sẻ về sự chuyên nghiệp của Reeves với USA Today: "Chúng tôi có một cảnh giao đấu cận chiến và phải ra đòn vào nhau cho tới khi nào đạo diễn ưng ý. Tôi rất đau nhưng vẫn phải cắn răng diễn đi diễn lại. Khi Keanu tới trường quay, tay anh ấy phải băng lại nhưng anh ấy không bao giờ hé răng than phiền lấy nửa lời. Khi chúng tôi diễn được như kế hoạch, anh ấy mỉm cười bảo tôi: 'Cậu thấy cảm giác này có thỏa mãn không?’ "

Sự hy sinh của Reeves được đền đáp xứng đáng khi John Wick 2 được đón nhận tích cực. Anh chia sẻ với The Inquirer: “Tôi yêu nhân vật Wick và thế giới trong phim. Tôi háo hức chờ xem điều gì sẽ xảy ra với anh ấy và đã sẵn sàng trở lại ‘trại tập luyện’ cho phần sắp tới, khi Wick phải đương đầu với nhiều hiểm nguy hơn bao giờ hết”.

Thịnh Joey