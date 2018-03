Kẻ cắp 'Game of Thrones' bị truy nã, có thể lĩnh án 20 năm tù

Chống xâm phạm bản quyền phim ở VN - luật đã có nhưng chưa đủ răn đe / Sao 'Game of Thrones' bị phát tán thông tin cá nhân

Cơ quan tư pháp Mỹ xác định Mesri (29 tuổi) là thủ phạm tấn công đài HBO hồi tháng 7, đánh cắp nhiều dữ liệu và đòi 6 triệu USD tiền chuộc. Theo Variety, thủ phạm có thể bị kết án lên đến 20 năm tù.

Lệnh truy nã Mesri đã được FBI công bố, nhưng tòa án Mỹ chưa thể bắt người bởi y đang sống ở Iran. Ủy viên công tố Joon Kim khẳng định: "Anh ta sẽ không bao giờ có thể đi khỏi Iran mà không sợ hãi việc bị bắt giữ bởi các cáo buộc này".

* Do kịch bản "Game of Thrones" bị phát tán, nhiều người biết trước cảnh ân ái giữa Mẹ Rồng và Jon Snow

Cảnh nóng của Jon Snow và Mẹ Rồng (tập bảy)

Mesri từng phục vụ cho quân đội Iran, tham gia tổ chức hacker Turk Black Hat Security và có bảy tiền án, chủ yếu liên quan đến công nghệ thông tin. Từ tháng 5 đến tháng 7, y được cho là đã xâm nhập tài khoản của các nhân viên HBO và một số người được phép tiếp cận dữ liệu của đơn vị này, sau đó cướp kịch bản, phim, văn bản tài chính và thông tin nhân sự. Ngoài Game of Thrones - series đình đám của HBO, Mesri còn lấy cắp thông tin các phim Ballers, Curb Your Enthusiasm, The Deuce, Room 104...

Dư luận biết đến vụ việc từ ngày 31/7, khi tin tặc tuyên bố nắm giữ 1,5 TB dữ liệu. Sau đó, đài HBO xác nhận việc bị tấn công và hợp tác với cơ quan chức năng Mỹ để xử lý.

Mesri sau đó đã phát tán một số nội dung, trong đó có vài tập Curb Your Enthusiams, Ballers, The Deuce và kịch bản Game of Thrones. Nhiều fan Game of Thrones đã đọc kịch bản này, biết trước và thảo luận câu chuyện trong mùa bảy nhiều ngày trước khi tập phim phát sóng.

Vụ việc lần này được cho là chưa nghiêm trọng bằng cuộc tấn công cách đây ba năm vào hãng phim Sony. Các tin tặc khi đó đã lấy hơn 100 TB dữ liệu, từ mật khẩu nhân viên, thông tin chi tiết thẻ tín dụng tới lịch sử y tế và các chi tiết về tiền lương. Họ yêu cầu hãng hủy công chiếu phim hài The Interview kể về vụ ám sát lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un.

Ân Nguyễn