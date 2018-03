Kathy Uyên đóng phim hình sự Hong Kong

Thái Hòa gây xúc động với vai đồng tính / Kathy Uyên đọ dáng với người đẹp Next Top Model / 'Huyền thoại Người Dơi' - khắc tinh của tội ác

Hôm 31/8, bộ phim Supercapitalist có buổi ra mắt tại Los Angeles, Mỹ với sự tham gia của đoàn phim, trong đó có Kathy Uyên. Đây là một tác phẩm hình sự, tâm lý tội phạm của đạo diễn Simon Yin có đề tài về tài chính, kinh doanh và được quay tại hai địa điểm Hong Kong, New York.

Phim nói về một thương gia trẻ từ New York đến Hong Kong để thương thảo một phi vụ trị giá hàng tỷ USD. Anh cảm thấy như bị "nghiền nát" giữa các ông trùm, đồng tiền và cả những mối quan hệ phức tạp.

Cảnh quay gợi cảm của Kathy Uyên trong phim "Supercapitalist".

Kathy Uyên vào vai nữ chính Natalie Wang - người phụ nữ độc lập làm việc trong một công ty toàn đàn ông. "Tôi yêu thích sự mạnh mẽ của nhân vật này. Trước đó, tôi chưa bao giờ tham gia một phim hình sự về chủ đề tài chính nên Supercapitalist là một thách thức lớn và giúp cho tôi tìm hiểu thêm về ngành kinh doanh. Phim lại được quay ở Hong Kong - thành phố mà tôi luôn muốn khám phá", nữ diễn viên Để Mai tính chia sẻ.

Trong Supercapitalist, Kathy Uyên đóng cặp với nam diễn viên Derek Ting - cũng là tác giả kịch bản bộ phim này. Supercapitalist còn có sự góp mặt của nam diễn viên người Anh, Linus Roache - người từng đóng vai Thomas Wayne, cha của Người Dơi trong Batman Begins của đạo diễn Christopher Nolan.

Kathy Uyên trả lời báo giới Mỹ trong buổi ra mắt "Supercapitalist" ở Los Angeles hôm 31/8.

Hai diễn viên nổi tiếng của Hong Kong là Tăng Giang và Ngô Diệu Hán cũng tham gia Supercapitalist. Phim trình chiếu lần đầu tại LHP quốc tế châu Á tại Mỹ hồi cuối tháng 7 trước khi ra mắt khán giả tại Mỹ từ ngày 10/8.

Song song với việc chiếu tại các rạp, Supercapitalist còn được phát hành qua hệ thống Video-on-Demand trên mạng. Kathy Uyên cho biết khán giả Việt Nam có thể thưởng thức bộ phim này qua hệ thống iTunes Store.

Kathy Uyên và nam diễn viên chính kiêm tác giả kịch bản phim - Derek Ting.

Kathy Uyên sinh tại San Jose, California, Mỹ và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với một vai trong phim kinh dị Oan hồn của đạo diễn Victor Vũ. Năm 2009, cô trở về Việt Nam đóng Chuyện tình xa xứ cũng của Victor Vũ. Kathy được nhiều khán giả trong nước biết tới qua vai Chi Mai trong phim tình cảm hài ăn khách Để Mai tính (đạo diễn Charlie Nguyễn) vào năm 2010.

Sắp tới, Kathy Uyên sẽ thủ vai chính kiêm sản xuất bộ phim How to Fight in Six Inch Heels nói về thời trang, với bối cảnh tại Mỹ và Việt Nam.

Nguyên Minh