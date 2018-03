Kate Winslet, Maggie Q cùng đóng phim chuyển thể

Kate Winslet bị photoshop quá đà / Kate Winslet mang bầu con thứ ba

Sau Twilight, The Hunger Games, Fifty Shades of Grey, Divergent là dự án phim chuyển thể tiếp theo được nhiều khán giả trẻ trông đợi. Bộ phim vừa tung ra trailer đầu tiên hé lộ tạo hình của hai nhân vật chính Beatrice (Shailene Woodley) và Four (Theo James) cũng như vai diễn của hai minh tinh Kate Winslet và Maggie Q.

Trailer phim "Divergent"

Divergent là tác phẩm đầu tay của nhà văn Mỹ Veronica Roth. Câu chuyện lấy bối cảnh thành phố Chicago tương lai. Cuốn sách được so sánh với những bộ truyện tương tự dành cho thanh thiếu niên như The Hunger Games vì sự tương đồng về chủ đề và đối tượng khán giả. Roth cho biết cô có ý tưởng về bộ sách khi còn đang học đại học.

Hai nhân vật chính là Four (Theo James) và Beatrice (Shailene Woodley) trên poster chính thức của "Divergent".

Nhân vật chính là Beatrice Prior, một thiếu nữ có khả năng dị thường so với các bạn đồng trang lứa. Ngay khi Beatrice gia nhập cộng đồng những người đặc biệt như cô, nhà lãnh đạo độc tài đã ra lệnh truy lùng và bằng mọi giá phải tiêu diệt tất cả bọn họ nhằm tiêu trừ hậu họa cùng như để dễ thống trị xã hội phân cấp phức tạp hiện tại.

Kate Winslet vào vai nhà lãnh đạo độc tài Jeanine Matthews trong khi Maggie Q đảm nhận vai Tori, người che giấu và bảo vệ thân phận của Beatrice. Hai diễn viên trẻ Shailene Woodley và Theo James hứa hẹn tạo nên hiệu ứng như nhiều đôi tình nhân trẻ trên màn bạc gần đây là Edward – Bella (Twilight) hay Katniss – Peeta (The Hunger Games).

Tạo hình của Kate Winslet và Maggie Q trong "Divergent".

Divergent từng nhận được giải thưởng “Cuốn sách được yêu thích nhất” năm 2011 tại Lễ trao giải Goodreads Choice Award 2011. Ngoài ra, cuốn tiểu thuyết này cũng đứng hạng nhất trong bảng bầu chọn Teen's Top Ten và chiến thắng tại cuộc thi Sakura Medal Contest.

Hãng Summit Entertainment mua lại bản quyền truyền thông của cuốn sách và bắt đầu tiến hành khởi quay bộ phim, cũng có tên là Divergent, vào tháng 5 năm ngoái. Cuốn thứ hai trong bộ sách, có tên Insurgent, đã được phát hành vào ngày 1/5/2012. Cuốn thứ ba và là cuốn cuối cùng, Allegiant, được phát hành vào 22/10 năm nay.

Divergent dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam vào tháng 4 năm sau.

Nguyên Minh