Kate Winslet hóa người vợ ngoại tình trong 'Vòng xoay cám dỗ'

Kate Winslet hôn nữ đồng nghiệp trên sân khấu / The Mountain Between Us - khi tình yêu thăng hoa giữa hiểm nguy

Câu chuyện trong Wonder Wheel (Vòng xoay cám dỗ) diễn ra vào thập niên 1950 ở Coney Island (New York, Mỹ), một hòn đảo ngập nắng thơ mộng. Tên phim chỉ chiếc đu quay trong công viên giải trí, xuất hiện nhiều lần trong tác phẩm. Nhân vật chính là Ginny (Kate Winslet) - một phụ nữ trung niên từng muốn thành diễn viên nhưng thất bại, phải an phận làm nghề hầu bàn và sống cùng người chồng thô lỗ, cục mịch.

* Chuyện tình trong "Vòng xoay cám dỗ"

Chuyện tình trong "Vòng xoay cám dỗ" Cuộc sống tẻ nhạt của Ginny tưởng chừng kéo dài vô tận cho đến khi cô gặp Mickey (Justin Timberlake) - một chàng cứu hộ điển trai, ước mơ trở thành nhà soạn kịch. Trong mắt Mickey, cả thế giới chỉ như một vở kịch lớn mà anh đóng một vai trong đó. Hai con người với tâm hồn nghệ thuật nhanh chóng phải lòng nhau. Tuy nhiên, Carolina (Juno Temple) - con gái riêng của chồng Ginny - cũng có tình cảm với Mickey. Ngoài chất lãng mạn, phim còn mang yếu tố kịch tính khi Carolina bị một băng nhóm truy đuổi.

Tình yêu giữa Ginny và chàng cứu hộ.

Tác phẩm do Woody Allen đạo diễn và viết kịch bản. Ở tuổi 82, nhà làm phim gạo cội người Mỹ vẫn đều đặn ra mắt một phim mỗi năm, có phim được khen ngợi, có phim hoàn toàn bị thờ ơ. Tuy nhiên, ông không quan tâm đến các giải thưởng lẫn lời chỉ trích mà ngay lập tức bắt tay vào dự án tiếp theo. Đạo diễn thích đào sâu, khai thác tâm lý con người với lối kể có phần mỉa mai và dí dỏm, đôi khi lồng ghép yếu tố hoài niệm qua các bối cảnh xưa cũ.

Juno Temple thủ vai cô con gái tranh giành tình yêu của mẹ kế.

Đây là lần đầu tiên "bông hồng nước Anh" Kate Winslet hợp tác cùng Woody Allen. Trên New York Times, cô chia sẻ trải nghiệm làm việc cùng đạo diễn gạo cội là "tuyệt vời", bất chấp đời tư nhiều tai tiếng của ông. Winslet được khen ngợi về diễn xuất và giành giải "Nữ diễn viên xuất sắc" ở Hollywood Film Awards 2017.

Phim dự kiến khởi chiếu ngày 8/12 ở Việt Nam.

Ân Nguyễn