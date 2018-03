'Justice League' gây bàn tán vì nữ chiến binh mặc hở hang

Trang phục Wonder Woman được 'săn' nhiều nhất mùa Halloween / Siêu anh hùng chiến đấu giữa thành phố tan hoang trong 'Justice League'

Justice League là phim thứ năm trong Vũ trụ Điện ảnh DC, do Zack Snyder đạo diễn, xoay quanh cuộc chiến của các siêu anh hùng với một thế lực ngoài Trái đất. Nội dung phim liên kết với các tác phẩm trước trong series, tác phẩm có sự góp mặt của Wonder Woman cùng dân tộc Amazon của cô. Giữa năm nay, các nhân vật này từng xuất hiện trong bom tấn Wonder Woman.

Trang phục của người Amazon trong "Wonder Woman" (trái) và "Justice League" (phải).

Đầu tuần, trên Twitter, nữ tác giả Atte Timonen chỉ trích trang phục của người Amazon trong Justice League bởi thiết kế khoe da thịt. Về tổng thể, bộ quần áo của các nữ chiến binh trông gần giống bikini với phần bụng hở. Timonen chỉ ra rằng trang phục này khác với trong Wonder Woman, khi người Amazon ăn vận kín đáo hơn với miếng giáp lớn che đậy phần lớn cơ thể. Thiết kế trong Wonder Woman cũng phù hợp hơn để bảo vệ cơ thể các nhân vật khi chiến đấu.

Chia sẻ của Timonen làm dấy lên làn sóng bàn tán. Các tờ Telegraph, The Wrap, Los Angeles Times tổng hợp nhiều ý kiến tranh luận. Trên Twitter cá nhân, nữ diễn viên Jessica Chastain chê bai trang phục của người Amazon hở hang, không phù hợp với bối cảnh chiến trận. Cùng ý kiến, một tài khoản khác nói: "Trang phục của các nữ chiến binh trong Justice League không có tính thực tế mà giống tiếp tay cho văn hóa xâm phạm cơ thể phái nữ. Hãy khiến hãng Warner Bros. và DC hiểu thông điệp này".

Ở một cảnh khác, nhân vật nam ra trận với áo giáp kín người, còn nhân vật nữ mặc gợi cảm.

David Muller bình luận: "Trong Wonder Woman, người Amazon giống các chiến binh bảo vệ quê nhà khỏi phát xít. Trong Justice League, họ giống như người mẫu ở các buổi trình diễn xe hơi". Tài khoản Dalila bày tỏ bức xúc: "Làm sao mà áo ngực và đồ lót có thể dùng như áo giáp và bảo vệ họ?".

Bàn rộng ra, cây bút Melissa Silverstein và Atte Timonen cho rằng sự khác biệt là bởi giới tính của các nhà làm phim. Đạo diễn và nhà thiết kế của Wonder Woman là nữ, còn đạo diễn và nhà thiết kế Justice League là nam giới. Silverstein và Timonen nêu ẩn ý rằng nhân vật nữ qua con mắt của các nhà làm phim nam sẽ được xây dựng theo hướng gợi cảm hơn.

Nhân vật trong "300" - phim nổi tiếng của đạo diễn "Justice League" Zack Snyder.

Tuy nhiên, trên USA Today, Brooke Ence - người đóng vai một nữ chiến binh Amazon trong cả hai phim - bảo vệ thiết kế mới. Cô nói: "Tôi không bận tâm về trang phục. Các diễn viên chúng tôi không nghĩ chúng được tạo ra để khoe vẻ gợi cảm. Việc bảo vệ phần bụng có thể không cần thiết bởi những người Amazon rất mạnh mẽ và có thể không ai đến đủ gần để làm chúng tôi bị thương". Đồng ý kiến, nữ diễn viên kiêm võ sĩ Samantha Jo nói người Amazon chiến đấu theo kiểu linh động nên có thể không cần áo giáp.

Năm 2007, phim 300 của đạo diễn Zack Snyder - xoay quanh cuộc chiến của một binh đoàn Hy Lạp với kẻ thù Ba Tư - cũng gây bàn tán về phục trang. Các chiến binh Hy Lạp trong phim gần như ở trần, khoe cơ bụng, thay vì mặc giáp trụ che thân như nguyên mẫu ngoài đời thật.

Ân Nguyễn