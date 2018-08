'Jurassic World 2' thắng lớn ở nhiều thị trường

'Jurassic World 2' - cuộc chiến giữa khủng long và người đến hồi kịch tính / Các loài khủng long trong 'Jurassic World: Fallen Kingdom'

Ngoài ra, Jurassic World: Fallen Kingdom thu 10 triệu USD ở Pháp, 9,5 triệu USD ở Tây Ban Nha và 9,1 triệu USD ở Đức. Đến ngày 22/6, phim sẽ ra mắt ở Mỹ. Việc tác phẩm ra mắt ở nhiều nước châu Âu sớm hơn Mỹ hai tuần nằm trong kế hoạch của hãng Universal để tránh mùa World Cup.

Phim lấy bối cảnh vài năm sau Jurassic World (2015). Lúc này, một ngọn núi lửa sắp phun trào, đe dọa sự sống các loài khủng long trên hòn đảo hoang phế Isla Nublar. Chuyên gia huấn luyện khủng long Owen (Chris Pratt đóng), nhà hoạt động xã hội Claire (Bryce Dallas Howard đóng) cùng một nhóm người đến đảo cứu loài này. Tuy nhiên, họ vướng vào âm mưu của một tập đoàn lớn muốn kinh doanh khủng long. Giới phê bình chấm phim ở mức khá với 62% bình luận tích cực trên Rotten Tomatoes.

Ở Mỹ, Ocean's 8 lên ngôi cuối tuần qua với 41,5 triệu USD. Tác phẩm kể về một băng siêu trộm toàn nữ, quy tụ nhiều ngôi sao như Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Rihanna và Helena Bonham Carter. Solo: A Star Wars Story về thứ hai với 15,1 triệu USD và Deadpool 2 đứng ba với 13,6 triệu USD.

Phim kinh dị Hereditary đứng thứ tư với 13 triệu USD và được 93% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes. Tác phẩm do Ari Aster đạo diễn, xoay quanh gia đình một nghệ sĩ làm mẫu vật (Toni Collette đóng). Khi mẹ cô qua đời, những hiện tượng kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Nhiều cây bút khen ngợi chất kinh dị tâm linh và cách sắp đặt các màn hù dọa trong phim.

Tuần qua là thời điểm im ắng ở phòng vé Trung Quốc, dẫn đầu là phim Ấn Độ Toilet Ek Prem Katha với chỉ chín triệu USD. Tác phẩm do Shree Narayan Singh đạo diễn, là phim hài châm biếm để nâng cao nhận thức của người dân Ấn Độ về các nhà vệ sinh. Hai phim Hoa ngữ How Long Will I Love U (8,74 triệu USD) và Happiness is Coming (6,97 triệu USD) đứng thứ hai và ba.

