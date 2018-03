Jude Law gây xôn xao khi xuất hiện trong phim tiền truyện Harry Potter

Jude Law đóng vai Dumbledore trong tiền truyện 'Harry Potter' / Tiền truyện Harry Potter - sinh vật lôi cuốn, con người mờ nhạt

Ngày 13/3, nhà sản xuất của Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald - phần hai của Fantastic Beasts and Where to Find Them (2016) - tung ra trailer đầu tiên về tác phẩm được xem là tiền truyện của Harry Potter.

* Trailer phim "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald"

Trailer 'Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald'

Phim được tác giả J.K. Rowling chắp bút, lấy bối cảnh 70 năm trước sự kiện của Harry Potter và Voldemort. Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald theo chân nhà nghiên cứu sinh vật huyền bí Newt Scamander (Eddie Redmayne thủ vai) và hành trình phiêu lưu khắp thế giới của anh. Ở phút đầu tiên của trailer, khán giả bất ngờ với tạo hình nhân vật Giáo sư Albus Dumbledore do tài tử Jude Law đóng.

Diễn viên người Anh hóa thân thành vị hiệu trưởng tương lai của trường Hogwarts, bị Bộ phép thuật chất vấn nhằm tìm tung tích của Newt Scamander. Nhân vật của Jude Law diện gilet bó sát màu xám, râu quai nón nam tính, khác hẳn nhân vật Dumbledore ở loạt phim Harry Potter sau này.

Tạo hình của Jude Law trong vai Dumbledore khi còn trẻ.

Không chỉ bàn tán về ngoại hình của Dumbledore, người hâm mộ còn thắc mắc về chuyện tình đồng tính giữa nhân vật này và phù thủy hắc ám Geldert Grindelwald. Năm 2007, J.K. Rowling - tác giả bộ truyện Harry Potter - tiết lộ Dumbledore là người đồng tính và yêu Grindelwald. Hai người gắn kết nhờ tình yêu phép thuật. Tuy nhiên, đạo diễn David Yates khẳng định trên Entertainment Weekly cả hai sẽ không phát triển chuyện tình trong phim.

Ngoài ra, video cũng giới thiệu hành trình của Newt Scamander và Dumbledore tới Paris, truy lùng Geldert Grindelwald (Johnny Depp đóng). Khán giả cũng được gặp lại những nhân vật của phần trước như chị em phù thủy Tina và Queenie, chàng mập No-maj Jacob, chàng trai bị ký sinh trùng ma thuật ám Credence...

Dàn diễn viên đình đám của phim.

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (Sinh vật huyền bí: Tội ác của Grindelwald) do David Yates đạo diễn và có dàn sao Hollywood tham gia như Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Johnny Depp, Jude Law, Zoë Kravitz, Callum Turner...

Phim dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 16/11.

Thùy Liên