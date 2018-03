Jude Law đóng vai Dumbledore trong tiền truyện 'Harry Potter'

Dàn sao 'Harry Potter' - người thành danh, kẻ nghiện rượu, ngồi tù / Tiền truyện Harry Potter - sinh vật lôi cuốn, con người mờ nhạt

Trong phần hai bom tấn ăn khách Fantastic Beasts and Where to Find Them sắp tới, vai Albus Dumbledore được trao cho Jude Law. Trong hai tập Harry Potter đầu tiên, Richard Harris đóng vai Dumbledore. Sau khi nam diễn viên qua đời năm 2002, Michael Gambon kế thừa vai diễn đến hết loạt phim.

Đạo diễn David Yates nói: "Jude Law là diễn viên tài năng mà tôi ngưỡng mộ từ lâu và tôi nóng lòng được làm việc cùng anh ấy. Tôi tin anh ấy sẽ thể hiện tốt những khía cạnh bất ngờ của Albus Dumbledore mà J.K. Rowling hé lộ trong quãng đời ông còn trẻ".

Jude Law là tài tử nổi tiếng với vẻ quyến rũ, ánh mắt hút hồn

Trước đó, hãng phim từng cân nhắc nhiều ngôi sao người Anh như Christian Bale, Benedict Cumberbatch, Mark Strong hay Jared Harris cho nhân vật nổi tiếng này.

Sinh năm 1972, Jude Law có sự nghiệp đồ sộ với 64 vai diễn. Tài tử từng hai lần nhận đề cử Oscar cho các phim The Talented Mr. Ripley (1999) và Cold Mountain (2003). Năm nay, diễn viên sẽ trở lại màn ảnh với vai phản diện Vortigern trong phim hành động pha thần thoại King Arthur: Legend of the Sword.

* Jude Law trong "King Arthur: Legend of the Sword"

Arthur Năm 2007, J.K. Rowling - tác giả bộ truyện Harry Potter - tiết lộ Dumbledore là người đồng tính và yêu phù thủy hắc ám hùng mạnh Grindelwald. Hai người gắn kết nhờ tình yêu phép thuật, nhưng rồi Grindelwald dần lún sâu vào con đường lầm lạc. Dumbledore đánh bại người bạn cũ và đó là nỗi đau lớn trong đời ông.

Trong loạt phim Fantastic Beasts, tài tử Johnny Depp thủ vai Grindelwald. Hiện tại, các nhà sản xuất chưa tiết lộ về cách thể hiện mối tình đồng tính trong phim. Câu chuyện diễn ra nhiều thập niên trước khi Harry Potter sinh ra. Vào thời điểm này, Dumbledore còn trẻ và chưa trở thành hiệu trưởng trường Hogwarts.

* Johnny Depp lộ mặt trong "Fantastic Beasts and Where to Find Them"

Johnny Depp sẽ thủ vai tình nhân của Jude Law trên phim

Ân Nguyễn