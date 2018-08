Josh Brolin - trai hư được Hollywood săn đón

Mùa phim hè 2018 được trang Quartz gọi vui là “mùa hè của Josh Brolin” bởi ông góp mặt đến ba phim với các vai quan trọng. Hai trong số đó thắng lớn về doanh thu là Avengers: Infinity War - phim siêu anh hùng ăn khách nhất mọi thời - và Deadpool 2 với hơn 500 triệu USD toàn cầu. Phim còn lại - Sicario: Day of the Soldado (chiếu ngày 29/6 ở Mỹ) - cũng rất được trông chờ bởi là phần tiếp theo của tác phẩm gây chú ý: Sicario.

Tham gia các phim siêu anh hùng chỉ là ngã rẽ gần đây của Josh Brolin. Trước đó, diễn viên nổi bật trong dòng phim hình sự và chính kịch. Ông được đề cử Oscar “Nam diễn viên phụ xuất sắc” với Milk (2008), bên cạnh hơn 30 giải thưởng và đề cử cho các phim No Country for Old Men (2007), American Gangster (2007), W. (2008) và Inherent Vice (2014).

* Josh Brolin thủ vai Thanos trong phần ba "Avengers"

Cũng như bạn diễn Robert Downey Jr. trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel, Josh Brolin là một "trai hư" khi còn trẻ. Trên Guardian, ông tiết lộ từng sử dụng ma túy khi 16, 17 tuổi. "Thập niên 1980 chỉ có hai loại thanh niên: những đứa trẻ giàu có hoặc nghèo khó và cả hai đều bị cha mẹ bỏ rơi. Tôi đã thử dùng heroin và may mắn là chưa bao giờ tới mức nghiện. Tôi có 19 người bạn đã chết vì ma túy. Đến nay, hầu hết bạn thời thơ ấu của tôi đều đã chết", ông nói.

Trên tạp chí Men’s Journal, Josh Brolin bộc bạch thêm về những năm tháng nổi loạn. Ông lần đầu quan hệ tình dục năm 11 tuổi, hay trộm radio để có tiền mua ma túy và trống, ở tù năm 19 tuổi. Đến thập niên 2000, khi đã là ngôi sao ở Hollywood, Josh Brolin vẫn thường xuyên gặp rắc rối với luật pháp. Năm 2004, ông bị vợ là Diane Lane tố cáo bạo hành gia đình. Năm 2008, Brolin bị bắt sau một vụ cãi vã nhưng được kết luận vô tội.

Josh Brolin (trái) và Yvonne Suhor trong "The Young Riders" (1989).

Năm 2013 được Josh Brolin xem là thời điểm tệ nhất. Ngay ngày đầu năm mới, tài tử bị bắt vì tội say xỉn nơi công cộng ở Santa Monica (California, Mỹ). Chỉ một tháng sau, ông chia tay Diane Lane sau chín năm chung sống. Trước bờ vực tuyệt vọng, Brolin nhận ra mình cần thay đổi và đoạn tuyệt với chất kích thích.

"Mẹ chết lúc tôi ngoài 20 tuổi và tôi vẫn chưa vượt qua nỗi đau đó. Tôi biết mình phải thay đổi và trưởng thành hơn", ông chia sẻ trên Guardian. Từ đó đến nay, nam diễn viên ổn định hơn về tâm lý, không còn gây ra sự cố nào và kết hôn với trợ lý Kathryn Boyd năm 2016.

Josh Brolin và vợ cũ - Diane Lane.

Chật vật vươn lên thành sao hạng A

Josh Brolin là ngôi sao thuộc dạng "chín muộn" ở Hollywood. Ông có cha là diễn viên nổi tiếng James Brolin, mẹ là chuyên gia tuyển vai. Tuy nhiên, Brolin chỉ bắt đầu quan tâm tới diễn xuất khi học cấp ba, khá trễ so với những con nhà nòi cùng thời. Tài tử chia sẻ trên chương trình Inside the Actors Studio: "Tôi vào lớp kịch bởi không còn lựa chọn nào khác. Tôi luôn thích diễn xuất nhưng thu nhập lên xuống của nó quá thiếu ổn định để làm một nghề kiếm sống".

Vai cậu thiếu niên sôi nổi trong phim phiêu lưu The Goonies (1985) khiến Josh Brolin trở thành thần tượng của giới trẻ. Tuy nhiên, một năm sau, ông thất bại khi đóng chính trong phim đề tài trượt băng Thrashin’. "Tôi đã khóc khi xem nó bởi thấy mình đóng quá dở. Có những trải nghiệm điện ảnh như phim đó hay Hollow Man (2000) khiến tôi tự hỏi có nên làm nghề khác không. Tôi không muốn thấy bản thân trong một thứ dở tệ như thế!", tài tử chia sẻ trên The Deadbolt. Trải nghiệm này khiến từ năm 1986 tới 1994, Josh Brolin tạm ngưng sự nghiệp điện ảnh và góp mặt trong các phim truyền hình.

"No Country for Old Men" là tác phẩm bước ngoặt trong sự nghiệp của nam diễn viên.

Năm 1996, Josh Brolin góp mặt trong phim tình cảm hài Flirting With Disaster (1996) của đạo diễn David O. Russell và tình yêu diễn xuất dần trở lại với ông. Khán giả bắt đầu quên đi chàng thiếu niên trong The Goonies và nhớ đến Josh Brolin như một người đàn ông trưởng thành. Sau khi gây ấn tượng trong No Country for Old Men (2007), Grindhouse (2007) và Milk (2008), Brolin bắt đầu được giao các vai quan trọng ở độ tuổi ngoài 40.

Tuy nhiên, con đường thăng tiến của ông không thuận lợi như Robert Downey Jr. - một "trai hư" làm lại cuộc đời khác ở Hollywood. Năm 2010, phim Jonah Hex có ông đóng chính nhận chỉ trích nặng nề và bị xem là một trong những tác phẩm chuyển thể từ truyện tranh dở nhất mọi thời. Năm 2013, cùng lúc với rắc rối đời tư, Josh Brolin cũng thất bại trong cả ba phim Gangster Squad, Oldboy và Labor Day (không phim nào được quá 50% đánh giá tích cực ở Rotten Tomatoes).

"Sicario" là tuyệt phẩm phim hình sự trong thời gian gần đây.

Sự nghiệp của tài tử khởi sắc hơn từ năm 2014 với vai thanh tra Christian trong Inherent Vice - tác phẩm được khen ngợi của đạo diễn Paul Thomas Anderson. Sau đó, các phim Sicario, Everest, Hail, Caesar! và Only the Brave có ông tham gia cũng được đánh giá cao.

Tên tuổi Josh Brolin được nhiều fan Marvel chú ý từ năm 2014 khi ông ký hợp đồng đóng vai ác nhân Thanos. Sau khi góp mặt chớp nhoáng trong Guardians of the Galaxy (2014) và Avengers: Age of Ultron (2015), Thanos của Brolin thực sự trở thành tâm điểm của làng phim với vai trò quan trọng trong Avengers: Infinity War. Với chiếc găng tay Vô cực quyền năng, Thanos là đối thủ nguy hiểm nhất nhóm Avengers từng đối mặt trên màn ảnh.

Trên Men’s Journal, Brolin chia sẻ về trải nghiệm đóng Thanos: "Đội ngũ hóa trang mặc cho tôi bộ ngực nhân tạo khổng lồ, để tôi trông dị dạng như một chú khủng long T-rex ngắn tay. Xung quanh tôi là phông xanh, còn Chris Hemsworth (vai Thor) cầm một cái que nhảy vòng quanh những chiếc hộp. Mọi thứ cứ như là mơ vậy. Tôi muốn làm việc này mãi mãi!".

Josh Brolin được Marvel chọn vào vai Thanos từ năm 2014. Ông đeo chiếc găng tay Vô cực khiến fan phấn khích tại sự kiện Comic-Con cùng năm.

Bất chấp hình ảnh Thanos được dựng bởi công nghệ máy tính, Brolin vẫn có thể bộc lộ cảm xúc buồn bã thông qua ánh mắt, đặc biệt trong cảnh nhân vật hạ sát con gái nuôi Gamora. Nhờ diễn xuất của Brolin, Thanos trở thành kẻ phản diện có chiều sâu bậc nhất Vũ trụ Điện ảnh Marvel: một hung thần quyền lực mạnh mẽ với lý tưởng riêng và cũng mang trong tâm hồn những góc khuất nhạy cảm khó ngờ.

Chỉ ba tuần sau Avengers: Infinity War, Josh Brolin đóng cùng Ryan Reynolds trong Deadpool 2. Ông thủ vai Cable - dị nhân đến từ tương lai để truy sát một cậu bé về sau trở thành ác nhân. Trải nghiệm của tài tử ở phim siêu anh hùng này hầu như khác biệt với phần ba Avengers. Tạo hình cơ bắp của Cable không được dựng bởi công nghệ CGI mà là cơ thể thật của Brolin, buộc diễn viên phải thực sự đổ mồ hôi trong phòng tập.

Trên Men’s Journal, ông xem đó là thử thách cho bản thân và muốn xem cơ thể mình biến đổi ra sao nếu ăn uống lành mạnh, tập luyện chăm chỉ. Sau 12 tuần tập luyện ròng rã, Josh Brolin đã có một thân thể tráng kiện. Ông cũng tự diễn nhiều cảnh hành động, giao chiến của nhân vật. Bạn diễn trong Deadpool 2 là Ryan Reynolds tỏ ra khâm phục Brolin: "Tôi thật may mắn khi đóng vai mang mặt nạ, bởi với những cảnh quay nguy hiểm, tôi có diễn viên đóng thế. Còn Josh phải tự mình đóng các cảnh quay ấy".

Josh Brolin trong phòng tập khi tập luyện cho "Deadpool 2".

Josh Brolin không có vẻ lãng tử giống các tài tử cùng thời như Tom Cruise hay Brad Pitt. Ông sở hữu khuôn mặt góc cạnh và trông hơi dữ dằn. Đến tuổi trung niên, ngoại hình của tài tử trở thành lợi thế cho vai những người đàn ông ngầu đời, chai sạn. Đó là Llewelyn Moss - kẻ chạy trốn dưới ánh mặt trời ở vùng quê nước Mỹ trong No Country for Old Men, hay Matt Graver - gã đặc vụ lọc lõi trong Sicario. Ngay cả hai vai của Brolin trong phim siêu anh hùng cũng là những nhân vật từng trải, nhiều nỗi đau. Thanos muốn vũ trụ không bị tận diệt như quê hương mình, còn Cable nung nấu ý định trả thù bởi gia đình bị sát hại.

Ở tuổi 50, Josh Brolin đang có những năm tháng đẹp nhất sự nghiệp. Tài tử sẽ tái xuất trong Avengers 4 - bom tấn được kỳ vọng hàng đầu năm sau, đồng thời thủ vai Cable ba lần nữa, theo hợp đồng. Không dừng lại ở các phim hình sự hay siêu anh hùng, Brolin đang lên kế hoạch thực hiện một chương trình truyền hình dựa trên những trải nghiệm cá nhân về việc làm ngôi sao cũng như những sai lầm trong sự nghiệp. Suy cho cùng, không nhiều ngôi sao Hollywood trải qua nhiều va vấp như Brolin và có thể đứng dậy mạnh mẽ như ông.

Thịnh Joey