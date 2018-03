Joseph Gordon-Levitt và bước tiến dài sau nửa thập kỷ

'(500) Days of Summer' vẫn gây thổn thức sau hơn nửa thập kỷ / Tài tử '(500) Days of Summer' bí mật kết hôn

Với người hâm mộ điện ảnh trên toàn thế giới, cái tên Joseph Gordon-Levitt thực sự được biết tới rộng rãi từ năm 2009 với phim (500) Days of Summer. Sáu năm đã trôi qua và “chàng Tom” thư sinh giờ đã có những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp.

Bộ phim mới nhất của anh là The Walk, với vai nghệ sĩ đi thăng bằng trên dây - Philippe Petit. Ở đời thực, Gordon-Levitt không phải trải qua cảm giác rợn tóc gáy khi đi qua những tòa tháp chọc trời như Petit nhưng anh cũng là một “nghệ sĩ đi dây” tài ba. “Sợi dây” của anh là chốn Hollywood phù hoa đầy rẫy cạm bẫy và Gordon-Levitt đã vượt qua tất cả để có được chỗ đứng như ngày nay.

Chàng trai yêu diễn xuất

Joseph Gordon-Levitt hoạt động nghệ thuật từ rất lâu trước khi có bước đột phá cùng (500) Days of Summer. Nam diễn viên sinh năm 1981 làm quen với sân khấu từ năm lên bốn với vở kịch The Wizards of Oz và sau đó dần xuất hiện trong các quảng cáo dành cho trẻ em. Từ năm sáu tuổi, Gordon-Levitt đã là một cái tên quen thuộc trên truyền hình qua các vai diễn trong những loạt phim như: 3rd Rock from the Sun, Dark Shadow...

Từ một ngôi sao nhí, anh trở thành một thần tượng tuổi teen khi thường xuyên xuất hiện trên những trang bìa tạp chí teen và đặc biệt là góp mặt trong bộ phim hài - tình cảm 10 Things I Hate About You. Dẫu vậy, Gordon-Levitt thường tỏ ra khó chịu với việc làm người nổi tiếng và được nhận ra khi xuất hiện ở chốn công cộng. Anh tin rằng đó chỉ là thứ phù phiếm giả tạo do Hollywood tạo ra bởi “vua chúa trong quá khứ mới là những ngôi sao còn diễn viên chỉ là những kẻ không một xu dính túi. Hollywood đã tạo ra thứ hào quang này và khiến con người trở nên phù phiếm, ích kỷ hơn”.

Vào năm 2000, Gordon-Levitt quyết định theo học Đại học Columbia với các chuyên ngành Lịch sử và Ngữ văn. Trong thời gian này, anh bắt đầu say mê các bài thơ Pháp và giờ đã có thể nói trôi chảy thứ tiếng này. Bốn năm theo học tại New York giúp Gordon-Levitt trưởng thành hơn nhiều nhờ khả năng tự thân vận động trong cuộc sống. Đến năm 2004, anh bỏ ngang việc học để trở lại với đam mê diễn xuất. Thay vì tiếp tục đóng phim truyền hình, Gordon-Levitt tự đặt mục tiêu cho bản thân là chuyển sang đóng phim điện ảnh và chỉ chọn những dự án thực sự cảm thấy bị cuốn hút.

Anh hồi tưởng: “Khi lớn lên trong thập niên 1990, tôi yêu những bộ phim độc lập tại Liên hoan phim Sundance hay các tác phẩm như Pulp Fiction, Sling Blade... Nhưng nếu khi ấy, tôi nói với quản lý rằng mình muốn tham gia những phim độc lập như vậy, họ chắc chắn sẽ cố thuyết phục tôi cứ ở nguyên mảng truyền hình đang hái ra tiền. Do vậy, tôi đã đi học, ngưng đóng phim một thời gian và rồi tái xuất. Khi tôi trở lại, mọi người vẫn muốn tôi đóng phim truyền hình nhưng đó không phải ý muốn của tôi. Tôi tự hứa với bản thân rằng từ nay mình sẽ chỉ tham gia những phim truyền cảm hứng sáng tạo mà thôi”.

Nhờ có cuộc sống khá giả từ thu nhập đóng quảng cáo và phim truyền hình khi còn bé và được sự ủng hộ của cha mẹ, Gordon-Levitt bắt đầu thử sức với các phim độc lập “thú vị và đem lại thử thách”. Với anh, một diễn viên giỏi phải là một con tắc kè hoa luôn làm mới mình qua mỗi vai diễn như những ngôi sao Daniel Day-Lewis hay Gary Oldman.

Joseph Gordon-Levitt trong "(500) Days of Summer" - bộ phim đột phá trong sự nghiệp của anh, ra mắt vào năm 2009.

Anh không chịu để bản thân bị đóng đinh với một típ nhân vật mà luôn cố gắng thử giới hạn bản thân với những vai diễn đa dạng. Một gã trai bán hoa (Mysterious Skin), một cậu thanh niên nổi loạn (Hesher), một thiếu niên đi tìm sự thật đằng sau cái chết của bạn (Brick), một người lính trở về từ chiến trường Iraq (Stop-Loss)... là những hóa thân ấn tượng của anh trong giai đoạn 2004 - 2010. Trong đó không thể không nhắc tới (500) Days of Summer - bộ phim tình cảm đặc sắc đem lại bước đột phá cho sự nghiệp của Gordon-Levitt.

Trong phim, anh vào vai gã si tình Tom Hanson với những giây phút thăng hoa lẫn tuyệt vọng trong mối tình với cô nàng Summer (Zooey Deschanel). (500) Days of Summer thu hút khán giả với lối dẫn chuyện độc đáo theo thể loại phi tuyến tính, những câu thoại thông minh cùng diễn xuất tự nhiên của bộ đôi diễn viên chính. Từ mơ mộng, bay bổng trong tình yêu tới tuyệt vọng và ức chế, nhân vật Tom đa sắc thái biểu cảm đã đem về cho Joseph Gordon-Levitt đề cử Quả Cầu Vàng đầu tiên về diễn xuất.

Không ngừng thử thách bản thân

Từ sau (500) Days of Summer, Joseph Gordon-Levitt trở thành cái tên quen thuộc với giới mộ điệu điện ảnh. Anh cho biết mình không màng tới việc phim tham gia là bom tấn cỡ Inception, The Dark Knight Rises hay phim độc lập kinh phí thấp. Với anh, điều quan trọng là kịch bản và bộ phim: “Nhiệt huyết của nhà làm phim, tinh thần trên trường quay, nội dung phim... mới là những yếu tố tôi đặt lên hàng đầu mỗi khi nhận lời tham gia một dự án. Thành công, quyền lực hay tiền bạc không phải những thứ tôi quan tâm. Với tôi, mọi thứ rất đơn giản: chỉ cần thấy kịch bản hấp dẫn là tôi sẽ tham gia”.

Joseph Gordon-Levitt trong hai bộ phim của anh gây chú ý năm nay là "The Walk" (trái) và "Snowden".

Năm nay, anh tái hiện hành trình cheo leo giữa sự sống với cái chết của nghệ sĩ mạo hiểm Philippe Petit giữa hai tòa Tháp Đôi của New York vào năm 1974 qua bộ phim The Walk.

Để chuẩn bị cho vai diễn, Joseph Gordon-Levitt đã tới gặp Petit và được chính bậc thầy mạo hiểm này hướng dẫn cách đi trên dây. Sau tám ngày tập luyện cùng Petit, tài tử đã có thể đi lại trên một sợi dây thép cách mặt đất 3 m. Điều này đã giúp ích nhiều cho đoàn phim The Walk. Đạo diễn Robert Zemeckis thậm chí còn sử dụng nguyên hình ảnh thật của Gordon-Levitt khi đi trên dây trong phim.

Sau khi ra mắt, The Walk nhận được nhiều lời khen từ cả giới chuyên môn lẫn người hâm mộ về độ ly kỳ cũng như các cảnh quay ấn tượng.

Tiếp nối dự án này sẽ là Snowden, trong đó Gordon-Levitt vào vai cựu điệp viên CIA - Edward Snowden. Anh so sánh hai dự án: “Cả Petit và Snowden đều là những con người dũng cảm, sẵn sàng đối mặt với rủi ro và xả thân vì những thứ họ tin tưởng”.

Để chuẩn bị cho bộ phim Snowden của đạo diễn Oliver Stone, Gordon-Levitt đã bí mật bay tới Nga trò chuyện với Edward Snowden để hiểu thêm về vai diễn. Ngôi sao này sẵn sàng làm những điều không phải diễn viên nào cũng dám làm nhằm cống hiến cho điện ảnh và đem lại cho khán giả trải nghiệm màn ảnh tốt nhất có thể.

