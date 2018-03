Johnny Depp trẻ măng trong trailer mới 'Cướp biển vùng Caribbean 5'

Bom tấn Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales vừa công bố trailer mới, hé lộ quá khứ của thuyền trưởng Jack Sparrow (Johnny Depp). Trong một cảnh hồi tưởng, trailer cho thấy hình ảnh nhân vật Jack Sparrow ở tuổi vị thành niên. Tạo hình của tài tử Johnny Depp trẻ hơn so với tuổi thật. Một số nhà chuyên môn cho rằng êkíp có thể đã sử dụng công nghệ làm trẻ khuôn mặt cho Johnny Depp giống như bom tấn Star Wars: Rogue One từng làm cho nhân vật công chúa Leia.

Trailer thứ ba phim 'Cướp biển vùng Caribbe 5'

Cốt truyện phim cũng có những đoạn lấy mốc thời điểm 20 năm trước, khi Jack Sparrow đánh bại Salazar (Javier Bardem) - một thuyền trưởng mang lời thề tiêu diệt tất cả cướp biển - khiến hắn bị lưu đày ở Tam giác quỷ. Mối ân oán khiến Salazar thề tìm Jack Sparrow báo thù ngay khi vừa trốn thoát. Để chống lại Salazar, nhân vật do Johnny Depp thủ vai phải đi tìm chiếc đinh ba của Poseidon - thần biển cả trong thần thoại Hy Lạp.

Johnny Depp xuất hiện trong cả thời gian quá khứ và hiện tại ở phim mới.

Đây là trailer thứ ba của Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge. Hồi trailer đầu ra mắt, người xem lần đầu được nhìn thấy hình dạng thây ma của Salazar. Trailer thứ hai đánh dấu sự trở lại của tài tử Orlando Bloom trong vai William Turner. Riêng trong trailer mới, quá khứ giữa Jack và kẻ thù cũ đã được tiết lộ. Anh chàng vốn là một tập sự trên tàu của gã thuyền trưởng người Tây Ban Nha Salazar, sau đó đã lừa hắn cùng thủy thủ đoàn kẹt lại trong Tam giác quỷ. Sau khi thoát ra, gã đã trở thành một ác quỷ sở hữu những ma thuật bóng tối.

Đoạn video mới cũng phô diễn hững phân cảnh hành động là cuộc chiến nảy lửa giữa Jack và những đồng đội với bầy cá mập thây ma khát máu. Binh đoàn ma quỷ của Salazar cũng được khắc họa là nỗi khiếp sợ của biển khơi, nhấn mạnh rằng gã sẽ là kẻ thù đáng gờm nhất mà chàng thuyền trưởng lập dị từng đối mặt.

Poster "Cướp biển vùng Caribbe 5".

Ngoài Jack Sparrow và Will Turner, nhân vật thuyền trưởng Hector Barbossa của nam diễn viên gạo cội Geoffrey Rush cũng trở lại. Vai trò của ông đến nay vẫn chưa rõ, nhưng dựa trên trailer, Salazar đã dùng vũ lực để ép buộc Hector chống lại Jack. Đồng thời, chuyện tình lãng mạn giữa chàng trai trẻ bí ẩn Henry (Brenton Thwaites) và nữ chiêm tinh gia xinh đẹp Carina Smith (Kaya Scodelario) - cặp đôi hỗ trợ cho Jack Sparrow cũng là tâm điểm của trailer.

Phần năm của Pirates of the Caribbean có sự quay lại của ba diễn viên cũ - Johnny Depp, Geoffrey Rush và Orlando Bloom. Tuy nhiên, “bông hồng Anh Quốc” Keira Knightley lại vắng mặt. Tài tử từng đoạt Oscar Javier Bardem thủ vai phản diện - thuyền trưởng Salazar.

Phim có kinh phí lên đến 320 triệu USD và dự kiến ra mắt vào ngày 26/5.

Ân Nguyễn