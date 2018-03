Johnny Depp là diễn viên kém sinh lời nhất Hollywood

Bên trong căn penthouse 3 triệu USD của Johnny Depp ở Los Angeles / Màn ảnh Hollywood phân biệt tuổi tác với sao nữ thế nào

Johnny Depp năm thứ hai liên tiếp dẫn đầu danh sách "Những ngôi sao kém sinh lời nhất" - được Forbes công bố hôm 7/12. Theo tạp chí, bộ phim mới nhất của Depp trước thời điểm tháng 6 - Alice Through the Looking Glass - thua lỗ, nhưng anh vẫn được trả cát-xê cao. Các chuyên gia của Forbes nhận xét trung bình cứ 1 USD được trả, Johnny Depp chỉ kiếm về cho nhà sản xuất 2,8 USD.

Johnny Depp dẫn đầu danh sách Diễn viên kém sinh lời nhất 2016. Ảnh: Filmmagic.

Theo Box Office Mojo, bom tấn Alice Through the Looking Glass thu được 300 triệu USD toàn cầu. Tuy nhiên, kinh phí sản xuất lên tới 170 triệu USD. Bộ phim kém ăn khách một phần vì được phát hành cuối tháng 5, khi vụ ly hôn giữa Johnny Depp và Amber Heard đang ồn ào. Ngoài ra, chất lượng tác phẩm không được giới phê bình đánh giá cao.

Trong khi tài tử Cướp biển vùng Carribbean dẫn đầu, Will Smith đứng thứ hai trong danh sách. Cứ mỗi USD được trả, Will Smith kiếm về cho nhà sản xuất 5 USD. Channing Tatum đứng ở vị trí thứ ba. Các vị trí còn lại gồm Will Ferrell, George Clooney, Adam Sandler, Mark Wahlberg, Leonardo DiCarpio, Julia Roberts, Bradley Cooper.

Will Smith đứng vị trí thứ hai. Ảnh: WireImage.

Thống kê của Forbes căn cứ vào danh sách "100 người nổi tiếng" dựa trên dữ liệu từ Box Office Mojo. Các chuyên gia bình xét dựa trên ba tác phẩm lớn và mới nhất của diễn viên trước tháng 6. Phim hoạt hình không được tính.

* 10 diễn viên kém sinh lời nhất 2016 1. Johnny Depp - kiếm 2,8 USD với mỗi USD được trả

2. Will Smith - kiếm 5 USD với mỗi USD được trả

3. Channing Tatum - kiếm 6 USD với mỗi USD được trả

4. Will Ferrell - kiếm 6,5 USD với mỗi USD được trả

5. George Clooney - kiếm 6,7 USD với mỗi USD được trả

6. Adam Sandler - kiếm 7,6 USD với mỗi USD được trả

7. Mark Wahlberg - kiếm 9,2 USD với mỗi USD được trả

8. Leonardo DiCaprio - kiếm 9,9 USD với mỗi USD được trả

9. Julia Roberts - kiếm 10,8 USD với mỗi USD được trả

10. Bradley Cooper - kiếm 12,1 USD với mỗi USD được trả

Minh Anh