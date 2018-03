Jennifer Lawrence thắng đậm ở giải Critics’ Choice

Danh sách giải thưởng Critics' Choice Movie Awards 2013 Phim hay nhất: "Argo" Nam diễn viên chính xuất sắc: Daniel Day-Lewis - "Lincoln" Nam diễn viên chính xuất sắc: Philip Seymour Hoffman - "The Master" Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Jessica Chastain - "Zero Dark Thirty" Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Anne Hathaway - "Les Miserables" Đạo diễn xuất sắc: Ben Affleck - "Argo" Phim hành động hay nhất: "Skyfall" Nam diễn viên xuất sắc trong phim hành động: Daniel Craig - "Skyfall" Nữ diễn viên xuất sắc trong phim hành động: Jennifer Lawrence - "The Hunger Games" Phim hài hay nhất: "Silver Linings Playbook" Nam diễn viên xuất sắc trong phim hài: Bradley Cooper - "Silver Linings Playbook" Nữ diễn viên xuất sắc trong phim hài: Jennifer Lawrence - "Silver Linings Playbook" Kịch bản gốc hay nhất: Quentin Tarantino - "Django Unchained" Kịch bản chuyển thể hay nhất: Tony Kushner - "Lincoln" Phim có dàn diễn viên tuyệt vời nhất: "Silver Linings Playbook" Diễn viên trẻ xuất sắc: Quvenzhane Wallis - "Beasts of the Southern Wild" Phim nước ngoài hay nhất: "Amour" Thành tựu trọn đời: Judd Apatow Phim giả tưởng / kinh dị hay nhất: "Looper" Quay phim đẹp nhất: "Life of Pi" Thiết kế mỹ thuật đẹp nhất: "Anna Karenina" Dựng phim hay nhất: "Zero Dark Thirty" Thiết kế phục trang đẹp nhất: "Anna Karenina" Hóa trang đẹp nhất: "Cloud Atlas" Hiệu ứng hình ảnh đẹp nhất: "Life of Pi" Loạt phim được yêu thích nhất (Khán giả bầu chọn): "The Twilight Saga" Phim hoạt hình hay nhất: "Wreck-It Ralph" Phim tài liệu hay nhất: "Searching for Sugar Man" Bài hát trong phim hay nhất: "Skyfall" - Adele Nhạc phim hay nhất: "Lincoln"