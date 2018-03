Jared Leto hóa 'vua pop art' Andy Warhol trong phim tiểu sử

Jared Leto - nam diễn viên hành xác cho từng vai diễn / 10 họa sĩ vĩ đại nhất thế kỷ 20

Jared Leto xác nhận trên Telegraph sẽ đóng và sản xuất phim về nghệ sĩ pop art lừng danh. Phim có tên là Warhol, quy tụ thêm các ngôi sao như: Michael De Luca (The Social Network) và Terence Winter (The Wolf of Wall Street). Kịch bản dựa trên cuốn tiểu sử Warhol: The Biography của nhà văn Victor Bockris. Sách kể trọn vẹn cuộc đời của nghệ sĩ từ khi sinh ra năm 1928 tới lúc qua đời năm 1987.

Jared Leto sẽ vào vai nghệ sĩ Andy Warhol.

Nhân vật Andy Warhol là vai diễn mới nhất của Jared Leto sau hai lần hóa thân trên màn ảnh gây chú ý là: Nhân vật cô gái chuyển giới Rayon trong phim Dallas Buyers Club và ác nhân biến thái Joker trong Suicide Squad. Riêng vai Rayon mang về cho anh giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc" ở Oscar 2014.

Andy Warhol là nghệ sĩ pop art người Mỹ. Ông thành danh vào thập niên 1960 với nhiều tác phẩm lấy chủ đề về người nổi tiếng và chủ nghĩa tiêu dùng như: Marilyn Diptych, 100 Soup Cans, 100 Coke Bottles hay 100 Dollar Bills. Ông được mệnh danh là "Vua pop art" vì phong cách bậc thầy, tiên phong về nghệ thuật đại chúng mang một cá tính sáng tạo riêng.

Andy Warhol còn là một những nghệ sĩ Mỹ sớm công khai là người đồng tính.

Vũ Văn Việt