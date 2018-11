James Gunn có thể sang DC sau khi bị Marvel đuổi việc

Đạo diễn Marvel bị sa thải vì câu đùa ấu dâm và cưỡng hiếp / Sao Marvel ủng hộ đạo diễn sau scandal câu đùa ấu dâm

Theo Variety, ngoài biên kịch, Gunn cũng được nhắm đến cho vị trí đạo diễn còn bỏ trống của dự án. Đạo diễn sinh năm 1966 đang ở giai đoạn khó khăn sau khi bị Marvel sa thải. Hãng phim công bố quyết định vào tháng 7 sau khi phát hiện các bài đăng về ấu dâm và cưỡng hiếp của James Gunn trên mạng xã hội. Gunn bị hủy hợp đồng làm Guardians of the Galaxy 3 - phần tiếp theo của hai phim do anh đạo diễn.

Cái chết của Yondu (Guardians of the Galaxy 2 - 2017) Cảnh phim "Guardians of the Galaxy 2" (James Gunn đạo diễn).

Dù nhà làm phim xin lỗi và khẳng định chỉ đùa chứ không có ý tưởng ấu dâm, danh tiếng của anh bị ảnh hưởng đáng kể. Sau thông điệp xin lỗi, Gunn được nhiều sao Marvel ủng hộ nhưng hãng Marvel không thay đổi quyết định. Hơn hai tháng qua, đạo diễn sống kín tiếng và không xuất hiện trước truyền thông.

Gần đây, phim BrightBurn do anh làm nhà sản xuất bị dời lịch ra mắt từ tháng 11 năm nay sang tháng 5/2019. Theo Hollywood Reporter, hãng phim sợ tiếng xấu của Gunn ảnh hưởng đến doanh thu phim. Nếu James Gunn ký hợp đồng với DC, đây sẽ là dự án lớn đầu tiên của anh từ sau scandal.

Margot Robbie (trái) và Will Smith trong "Suicide Squad".

Suicide Squad 2 thuộc Vũ trụ Điện ảnh DC, kể tiếp câu chuyện của tác phẩm năm 2016, xoay quanh một nhóm tội phạm làm việc cho chính phủ. Phần một do David Ayer đạo diễn và biên kịch, có Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto đóng. Phim thu 746 triệu USD toàn cầu nhưng bị giới phê bình chê bai. Do phản hồi tiêu cực, DC muốn tìm đạo diễn và biên kịch mới cho phần hai.

Ân Nguyễn