'It' có doanh thu ngày mở màn cao nhất lịch sử phim 18+

Theo Box Office Mojo, It thu 51 triệu USD ở Mỹ trong ngày ra mắt - thứ sáu (8/9). Như vậy, doanh thu ngày đầu của tác phẩm cao nhất trong các phim 18+, phá kỷ lục của Deadpool (47,3 triệu USD, năm 2016).

Về thành tích này, cây bút Scott Mendelson của Forbes nhận xét: "It là Beauty and the Beast của thể loại kinh dị" (phim cổ tích của Disney hiện ăn khách nhất năm 2017). Tuy nhiên, anh không nghĩ doanh thu ba ngày cuối tuần của It có thể vượt Deadpool và dự đoán con số ngày thứ bảy và chủ nhật sẽ thua phim siêu anh hùng.

* Ma hề gây kinh hoàng trong phim

IT (Chú hề ma quái)

It được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Stephen King, do Andy Muschietti đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên Jaeden Lieberher, Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Finn Wolfhard và Bill Skarsgård. Câu chuyện xoay quanh cuộc chiến của bảy đứa trẻ chống lại một chú hề ma cứ 27 năm lại xuất hiện khủng bố thị trấn.

Thành công của tác phẩm đến từ chất lượng và chiến lược ra mắt. Phim hiện có 88% bài đánh giá tích cực trên trang Rotten Tomatoes và công chiếu vào thời điểm thuận lợi khi phòng vé Mỹ đang rơi vào tình trạng ế ẩm nhất trong 10 năm qua. Bên cạnh đó, hai cây bút Anita Busch và Anthony D'Alessandro của Deadline cũng khen lựa chọn của hãng phim khi ra mắt vào tháng 9 thay vì tháng 8.

Ma hề lập kỷ lục phòng vé.

20% doanh thu phim đến từ các rạp IMAX (hệ thống rạp có màn hình to hơn chuẩn thông thường). Theo Deadline, nếu It ra mắt vào tháng 8, số rạp IMAX chiếu phim sẽ bị giảm bởi lúc đó, hãng Warner Bros. đang dành số lượng lớn rạp này cho Dunkirk - một phim khác do họ sản xuất.

Theo số liệu thống kê của CinemaScore, lượng khán giả của It chia đều cho hai giới với tỷ lệ nam nữ là 49-51 và 65% người xem trên 25 tuổi. Hãng phim cho biết phần hai đã được lên kế hoạch, dự kiến ra mắt năm 2019.

Ân Nguyễn