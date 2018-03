Iron Man, Spider-Man bị đánh tơi tả trong 'Avengers: Infinity War'

'Thor: Ragnarok' thắng lớn ở Mỹ, phá kỷ lục ở Trung Quốc / Tiếng cười lấn át cảnh tận thế trong 'Thor: Ragnarok'

Avengers: Infinity War là tác phẩm thứ 19 trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel, được giới thiệu là điểm hội tụ của tất cả các phim trước đó. Câu chuyện xoay quanh trận chiến của các siêu anh hùng với ác nhân Thanos. Trong trailer dài hơn hai phút, Thanos thu thập các Viên đá Vô cực để có quyền lực tối thượng. Ở một cảnh, hắn tàn nhẫn lấy Viên đá Vô cực Trí tuệ khỏi đầu người máy Vision. Thanos thể hiện sức mạnh vượt trội so với dàn người hùng, dễ dàng đánh văng Iron Man và đè Spider-Man xuống đất. Ngoài ra, ác nhân còn cử một đội quân đông đảo đến xâm lược Trái đất.

Dàn người hùng đại chiến Thanos trong "Avengers: Infinity War" Trailer có ba bối cảnh chiến đấu, bao gồm một khu tăm tối, một vùng có ánh sáng vàng (nơi Iron Man và Spider-Man bị hạ) và đại cảnh lớn nhất là ở Wakanda (một vùng đất giả tưởng châu Phi). Trong trận chiến ở đây, hàng loạt người hùng Trái đất như Captain America, Black Panther, Falcon, Hulk, Black Widow lao vào hàng ngũ kẻ thù. Anh em nhà Russo - đạo diễn tác phẩm - trước đó tiết lộ phim có đến 67 nhân vật

Chủ đề chính của trailer là sự đoàn kết và lòng bất an trước sức mạnh quá lớn của kẻ thù. Dẹp bỏ hiềm khích trong Captain America: Civil War, hai nhóm của Captain America và Iron Man đã phối hợp cùng nhau trong phim mới. Ngoài ra, Thor, Hulk, Dr Strange và nhóm Guardians of the Galaxy cũng xuất hiện.

Iron Man hợp tác với Dr. Strange.

Phần lời thoại và biểu cảm thể hiện sự lo lắng của họ, còn bài nhạc nền của phim The Avengers được tái sử dụng với tốc độ chậm hơn, gợi lên sự bi thương xen lẫn cảm giác hùng tráng từ bản gốc. Nhà sản xuất từng cho biết Avengers: Infinity War sẽ là phim cuối của một số nhân vật trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Ra mắt ngày 28/11, trailer trở thành tâm điểm của cộng đồng yêu phim với hơn 29 triệu lượt xem và 215.000 bình luận trên kênh Youtube của Marvel chỉ sau 15 giờ. Avengers: Infinity War dự kiến ra mắt ngày 4/5/2018 ở Mỹ.

Ân Nguyễn