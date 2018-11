'Incredibles 2' cùng hoạt hình về Người Nhện dự Oscar 2019

'Cô Ba Sài Gòn' dự sơ tuyển Oscar 2019 / Những tác phẩm triển vọng trước thềm mùa giải Oscar 2019

Báo giới Âu Mỹ nhận định Incredibles 2 là ứng viên nặng ký, có thể giúp hãng Pixar duy trì chuỗi thành tích ở Oscar. Đơn vị này giành tượng vàng với Inside Out năm 2016 và Coco năm 2018.

Incredibles 2 là phần tiếp theo của The Incredibles - hoạt hình gây sốt năm 2004. Nội dung phim xoay quanh cuộc chiến của một gia đình có siêu năng lực với ác nhân Screenslaver. Ngoài ra, hai cha mẹ siêu nhân phải đối mặt những rắc rối đời thường khi nuôi dạy con cái. 94% giới phê bình đánh giá tích cực về phim trên Rotten Tomatoes. Tác phẩm cũng gây sốt phòng vé với doanh thu 1,23 tỷ USD.

Trailer Incredibles 2 (Gia đình siêu nhân 2) Trailer "Incredibles 2".

Trang Indiewire nhận định đối thủ lớn của Incredibles 2 là Isle of Dogs - kể hành trình cậu bé đi tìm chú chó của mình. Tác phẩm giành giải "Đạo diễn xuất sắc" (cho Wes Anderson) ở Liên hoan phim Berlin (Đức) năm nay. Anderson là "người quen" ở Oscar, từng sáu lần nhận đề cử ở nhiều cương vị.

Hai hoạt hình tiềm năng sắp ra mắt - Spider-Man: Into the Spider-Verse và Ralph Breaks the Internet - cũng tham gia Oscar 2019. Spider-Man: Into the Spider-Verse do Sony sản xuất, lấy bối cảnh một thế giới có nhiều Người Nhện cùng sống. Còn Ralph Breaks the Internet (hãng Disney) là phần hai của Wreck-It Ralph (2012), xoay quanh các nhân vật trò chơi điện tử được nhân cách hóa.

"Isle of Dogs" được thực hiện theo phương pháp stop-motion.

Một số đại diện của Nhật cũng góp mặt, tiêu biểu là Mirai và Maquia: When the Promised Flower Blooms. Dù thường được giới phê bình khen ngợi, hoạt hình Nhật ít thành tích ở Oscar - giải thưởng của Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ. Phim hoạt hình duy nhất của nước này giành tượng vàng là Spirited Away của đạo diễn huyền thoại Hayao Miyazaki (năm 2002).

Các đề cử Oscar lần 91 sẽ được công bố vào ngày 22/1/2019. Lễ trao giải diễn ra ngày 24/2/2019 ở Los Angeles (Mỹ).

25 phim hoạt hình dự Oscar 2019 Ana y Bruno

Dr. Seuss’ The Grinch

Early Man

Fireworks

Have a Nice Day

Hotel Transylvania 3: Summer Vacation

Incredibles 2

Isle of Dogs

The Laws of the Universe – Part I

Liz and the Blue Bird

Lu over the Wall

MFKZ

Maquia: When the Promised Flower Blooms

Mirai

The Night Is Short, Walk on Girl

On Happiness Road

Ralph Breaks the Internet

Ruben Brandt, Collector

Sgt. Stubby: An American Hero

Sherlock Gnomes

Smallfoot

Spider-Man: Into the Spider-Verse

Tall Tales

Teen Titans Go! To the Movies

Tito and the Birds

Ân Nguyễn